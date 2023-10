Niebezpieczny backdoor na Wordpressa. Oto, co potrafi

Analitycy z Defiant znani z wtyczki Wordfence odkryli backdoora w lipcu. Tego typu przypadki działy się już wcześniej, ale dla wielu z Was może być zaskoczeniem, że ów backdoor podszywa się pod pozornie nieszkodliwą wtyczkę do buforowania treści, której celem jest zwiększenie wydajności witryny poprzez zmniejszenie obciążenia serwera i poprawę czasu ładowania strony.

Taki kamuflaż to rzecz często widziana w świecie cyberbezpieczeństwa. Backdoor na tyle zmyślnie skonstruowano, że trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, że rzeczywiście zawiera ono w sobie niebezpieczną dla nas niespodziankę. Dlatego też, nawet w trakcie manualnych inspekcji strony internetowej często jest on pomijany i w efekcie tego - nie dochodzi do jej odkrycia. Ponadto, złośliwa wtyczka jest tak zaprogramowana, aby nie pojawiała się na liście tych aktywnych, co czyni ją jeszcze trudniejszą do wykrycia.

Próbka kodu backdoora - tu znajduje się moduł służący do zdalnego tworzenia nowego użytkownika z najwyższymi uprawnieniami

Co więcej, backdoor jest szalenie niebezpieczny ze względu na swoje liczne funkcje, które pozwalają cyberprzestępcom na kontrolowanie witryny. Na przykład, może utworzyć użytkownika o nazwie "superadmin" z hasłem nie do zmienienia i pełnymi uprawnieniami administratorskimi. Tym samym, przestępcy zyskują pełną kontrolę nad witryną. Warto zwrócić uwagę na to, że backdoor jest w stanie zmienić zawartość witryny wstawiając spamerskie linki i przekierowując użytkowników na niebezpieczne witryny. Trzeba powiedzieć także o tym, że atakujący mogą zdalnie aktywować lub dezaktywować dowolne wtyczki WordPress jednocześnie usuwając swoje ślady z bazy danych witryny. Niezwykle ciekawie zachowuje się, gdy wykryje ruch ze strony Google, Binga i wielu innych. Backdoor bowiem rozpoznaje roboty wyszukiwarek i serwuje im zdefiniowaną, spamową zawartość, co prowadzi do indeksowania witryny jako źródło złośliwego oprogramowania. I oczywiście, atakujący są w stanie wykonać dowolną komendę na naszej stronie - w każdej chwili.

Backdoor ten jest więc niezwykle potężny - pozwala na zdalne zarządzanie witryną i czerpanie z niej zysków. Wszystko to jednak odbywa się ze szkodą dla naszej witryny: spadamy bowiem w rankingach wyszukiwarek i ostatecznie jesteśmy oznaczani jako taka, która m. in. rozsiewa szkodliwe oprogramowanie lub treści.

Co możesz zrobić, aby nie dać się złapać w taką pułapkę?

Przede wszystkim, warto dokonywać okresowo przeglądu wtyczek, które mamy zainstalowane na naszym Wordpressie. Należy je instalować z oficjalnego źródła, a przed każdą nową instalacją konieczne jest, aby zasięgnąć opinii innych użytkowników. Jeżeli pojawiają się nieprzychylne względem konkretnej wtyczki recenzje - powinniśmy dać sobie spokój. Dodatkowo, róbmy wszystko to, co robimy w kontekście innych usług w Internecie. Używajmy trudnych do odgadnięcia i unikalnych haseł dla kont administratorów. Ważne jest także regularne aktualizowanie wtyczek oraz motywów, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach. Dobrą praktyką jest usuwanie nieużywanych wtyczek oraz użytkowników, co zmniejszy potencjalne ryzyko ataku. Nie bez znaczenia jest przeprowadzanie okresowych audytów wtyczek i motywów, a dobrym pomysłem będzie zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń na naszym Wordpressie.

Warto być czujnym i podejść do kwestii bezpieczeństwa witryny poważnie. Warto dodać, że najnowsza wersja Wordfence'a jest w stanie poprawnie wykryć owego backdoora w 99% przypadków. Zaleca się zainstalować wtyczkę od Defiant choćby w darmowej wersji - dodatkowa warstwa ochrony zdecydowanie może się przydać.