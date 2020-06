W kwietniu TP-Link zaprezentowało swój pierwszy system WiFi Mesh w standardzie WiFi 6. Routery Deco X60 charakteryzują się m.in. WiFi 802.11ax, sześcioma jednoczesnymi strumieniami danych, czy prędkościami sięgającymi 3000 Mb/s (w paśmie 5 GHz do 2402 Mb/s oraz w paśmie 2,4 GHz do 574 Mb/s). Tym razem przyszła pora na nieco tańsze rozwiązania, które zaoferują użytkownikom funkcje zbliżone do Deco X60.

Deco X20 działa w standardzie WiFi 802.11ax i pozwala na osiągnięcie prędkości Wi-Fi 6 sięgającej 1800 Mb/s. W paśmie 5 GHz do 1201 Mb/s oraz w paśmie 2,4 GHz do 574 Mb/s. Dzięki rozwiązaniom Beamforming i kolorowania BSS system pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń WiFi i redukcję zakłóceń sygnału generowane między innymi przez obce sieci bezprzewodowe pochodzące np. z sąsiednich mieszkań. TP-Link podaje, że 3 urządzenia Deco X20 pokryją zasięgiem przestrzeń o powierzchni 540 metrów kwadratowych. Wspierają też OFDMA, MU-MIMO oraz 1024-QAM. Dzięki nim użytkownicy mają zyskać dużo większą wydajność wraz z możliwością transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie bez odczuwalnych spadków transferu.

Deco X20. Nowy system WiFi Mesh w standardzie WiFi 6 od TP-Link

Za bezpieczeństwo transmisji danych z wykorzystaniem Deco X20, podobnie jak w przypadku Deco X60, odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeCare. Zapewnia ona dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwala stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do potrzeb użytkowników. System wyposażony jest także w antywirusa oraz QoS umożliwiający korzystanie z sieci w sposób bezpieczny i wydajny.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X20 jest równie prosta, co Deco X60. Wystarczy pobranie aplikacji TP-Link Deco dostępnej w App Store i Google Play i postępowanie zgodnie za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie urządzenia mobilnego. System zajmie się całą resztą, w tym doradzi, w których miejscach mieszkania, czy domu należy ustawić dodatkowe urządzenia. Deco X20 jest także kompatybilne z innymi modelami Deco, a całość może być zarządzania z wykorzystaniem asystenta głosowego Alexa.

Urządzenia Deco X20 są już dostępne w sprzedaży w zestawach po 3 sztuki, za ok. 1600 zł. W najbliższych miesiącach pojawią się również zestawy obejmujące jedno lub dwa urządzenia.

Źródło: informacje prasowe.