Zaczynamy od promocji, Paczkomaty to teraz najbezpieczniejsza forma odbierania paczek kupowanych w sieci, głównie ze względu na ich bezdotykową obsługę, dzięki aplikacji InPost Mobile. Z tego też powodu maszyny te są przepełnione, a więc konieczne jest ich szybkie opróżnianie przez odbiorców paczek.

W tym celu i na zachętę InPost uruchomił promocję, dzięki której wszyscy ci, którzy odbiorą swoją paczkę po jej umieszczeniu w Paczkomacie w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, będą mogli aktywować sobie darmowy 30-dniowy dostęp do audiobooków Audioteki.

Co trzeba zrobić, by odebrać taki dostęp? Wystarczy odebrać swoją paczkę w zadanym czasie i na stronie https://www.szybkiepolowanie.pl/ wpisać cztery ostatnie cyfry numeru naszej przesyłki, imię, numer telefonu oraz adres email. Na podany adres wysłany zostanie do nas voucher, który wprowadzamy na stronie promo.audioteka.com. Tyle. Promocja ta trwa od 01.04.2020 do 15.04.2020.

InPost Urząd 24

Przechodząc już do InPost Urząd 24, to nowa usługa uruchomiona początkowo z jednym z urzędów, a mianowicie Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, do którego dyspozycji InPost oddał dwa specjalistyczne Paczkomaty. Będą one służyły wymianie pism urzędowych z obywatelami.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost:

– Już wcześniej widzieliśmy możliwość stworzenia takiej usługi i nasz zespół R&D pracował nad koncepcją. Jednak dopiero na początku pandemii powołaliśmy dedykowany zespół naszych specjalistów z zadaniem przygotowania komercjalizacji koncepcji. Pracował on w zasadzie 24h na dobę i w ekspresowym tempie przygotował projekt, konieczną infrastrukturę sprzętową oraz architekturę IT. Natomiast prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, jako pierwszy stwierdził, że to jest świetny pomysł i rozwiązanie obecnych bolączek.

Szybko stworzyliśmy maszyny skonfigurowane pod potrzeby miast i przygotowaliśmy usługę InPost Urząd24, która znacznie ułatwi obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami. Pierwsze dedykowane Paczkomaty oznaczone herbem miasta właśnie zostały postawione w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowo, aby maksymalnie ułatwić załatwianie spraw urzędowych, umożliwiliśmy mieszkańcom Gorzowa nadanie dokumentów z każdego innego Paczkomatu na terenie miasta do Paczkomatu „urzędowego”. Takie rozwiązanie w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych urzędników. Do teraz już kilka miast także zwróciło się do nas z podobną prośbą o pomoc w odblokowaniu urzędów.

Jakie sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez te Paczkomaty? Na początek będzie możliwość zarejestrowania pojazdu, złożenia wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, pozwolenia czasowego czy tablic rejestracyjnych. Bedzie tak można również zgłosić zbycie pojazdu, zmianę stanu faktycznego lub demontaż pojazdu oraz zawnioskować o wymianę dokumentów komunikacyjnych i ich weryfikację, co do zgodności z posiadaną ewidencją.

Jak widać, są to na razie sprawy związane głównie z Wydziałem Komunikacji, ale to i tak spore odciążenie urzędu. Aby móc skorzystać z tej usługi wystarczy najpierw wypełnić właściwy wniosek, później wejść na stronę urzad24.inpost.pl/Gorzow i wypełnić krótki formularz oraz nadać przesyłkę w wybranym na tej stronie Paczkomacie. Koszt takiej usługi to 5,99 zł. Co ważne jeszcze, nadać swoje dokumenty możemy w dowolnym Paczkomacie na terenie miasta, ale odbiór ich już od urzędu możliwy będzie w tych dwóch specjalnych Paczkomatach – przy ulicy Sikorskiego 3-4 oraz przy ulicy Myśliborskiej 34, czyli zlokalizowanych obok budynków Urzędu Miasta.

Źródło: InPost.