Darmowe WiFi w samolotach dla każdego. Ważna decyzja popularnej linii lotniczej

W świecie pasażerskich lotów trwają nieustanne zmiany. Rzeczy, które nawet w klasie ekonomicznej jeszcze kilka lat temu były darmowe - obecnie są płatne. Albo co najmniej znacznie ograniczone. Zmiany trwają również w kwestii oferowanych usług związanych z łącznością. Jeszcze kilka lat temu samoloty były jedną z niewielu opcji, by faktycznie odciąć się od internetu i spędzić kilka(dziesiąt) godzin z samym sobą. Powoli jednak i to się zmienia.

Reklama

American Airlines, czyli jedna z największych i najpopularniejszych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych, zapowiedziała wprowadzenie całkowitego dostępu do darmowego WiFi na pokładzie swoich samolotów. Usługa w nowej formie ma wystartować już za kilka miesięcy - w styczniu przyszłego roku - i być odpowiedzią na rosnące oczekiwania podróżnych, a także trend stałego zwiększania dostępności usług cyfrowych podczas lotu.

Darmowy dostęp do internetu nowym trendem w świecie lotnictwa?

American Airlines planuje wdrożenie bezpłatnego dostęp do internetu w około 90% swojej floty. Wszystkie samoloty wyposażone w satelitarne systemy łączności Viasat oraz Intelsat otrzymają dostęp do wspomnianej usługi. Choć dostęp do Wi-Fi będzie bezpłatny, korzystanie z usługi będzie wymagało rejestracji w programie lojalnościowym AAdvantage. Spokojnie jednak: dołączenie do niego jest całkowicie darmowe, co nie będzie stanowić realnej przeszkody dla pasażerów.

Przedstawiciele przewoźnika zapowiadają, że będzie to "najlepszy w swojej klasie szybki internet", co ma postawić ich na pozycji lidera wśród lokalnych przewoźników. Obecnie wielu przewoźników - zarówno "klasycznych" jak i tych określanych mianem linii niskokosztowych - oferuje dostęp do Wi-Fi. Jest on jednak przeznaczony dla wyższych klas podróży, dodatkowo płatny, albo z nałożonym zestawem wielu ograniczeń. Teraz pewną barierę przełamać chce jedna z największych linii, co może przełożyć się na tworzenie trendu. Trendu, za którym podąży konkurencja: zarówno ta lokalna, jak i z innych zakątków świata.

Testy okazały się owocne. Wielka współpraca przewoźnika z AT&T

Przed oficjalnymi zapowiedziami i wielkim wdrożeniem, American Airlines przeprowadziło pilotażowe testy na kilku wybranych trasach. Ich wyniki miały znacznie przekroczyć oczekiwania zarówno pasażerów, jak i osób odpowiedzialnych za wdrażanie technologię. W celu zapewnienia stabilności i wysokiej wydajności połączenia, linie lotnicze nawiązały strategiczne partnerstwo z jednym z największych dostawców usług komunikacyjnych w USA: firmą AT&T.

„Ludzie chcą być połączeni. Wszędzie. Przez cały czas. Niezależnie od tego, czy chodzi o pozostawanie w kontakcie z osobami, które są dla nich najważniejsze, śledzenie ulubionej drużyny sportowej czy oglądanie programu, o którym wszyscy mówią, łączność otwiera przed ludźmi świat możliwości. Dzięki rozwojowi łączności wszystko staje się bardziej bezpośrednie i dostępne, gdziekolwiek się znajdują” — powiedziała Jenifer Robertson, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny ds. rynków masowych w AT&T. „Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z American Airlines, aby łączyć ludzi z tym, co jest dla nich najważniejsze — nawet w przestworzach”. Reklama

Dzięki darmowemu Wi-Fi podróżujący z American Airlines będą mogli korzystać z popularnych usług bez żadnych ograniczeń, ponadto będą mogli pozostać w stałym kontakcie z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami podczas lotu. Nie będzie żadnych wymówek. I choć brzmi to ciekawie to... szczerze? Sam od wielu lat bardzo chwalę sobie ten czas w powietrzu jako czas pełen spokoju: bez niepotrzebnego scrollowania, bez powiadomień, bez bycia ciągle online.

Wielokrotnie obserwowaliśmy jak takie duże ruchy ze strony kluczowego gracza na rynku rozpoczynały lawinę. Czy podobnie będzie i tym razem? Przekonamy się w najbliższych latach.

Reklama

Źródło