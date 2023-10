DALL-E 3 + Microsoft Bing = najlepszy generator obrazów AI za darmo

Jakiś czas temu Bing udostępnił kreator obrazów z wykorzystaniem silnika DALL-E 3. Rezultaty mówią same za siebie.

Choć wydaje się, że było to wieki temu, zaledwie w kwietniu 2022 roku napisałem krótki tekst o DALLE-2 zatytułowany "Chcesz krowę na dachu? Ten program narysuje ci krowę na dachu". Wtedy też zaczął się prawdziwy boom na AI i to, co potrafi zrobić i w ciągu kilku miesięcy ChatGPT podbił internet, a projekty takie jak Midjourney pokazały, że potrafią stworzyć wszystko.

Bitwa więc rozpoczęła się o to, kto stworzy rozwiązanie, które będzie najbardziej przyjazne użytkownikowi i które będzie prezentowało największe możliwości bez konieczności wpisywania promptów, które wyglądają tak, że gdyby je skompilować, to wyszła by z nich pełnoprawna gra wideo.

I w tym momencie właśnie Microsoft zaprezentował swoją integrację Binga z DALL-E 3

Pokorzystałem trochę z nowego rozwiązania Microsoftu i muszę powiedzieć, że ze wszystkich rozwiązań graficznych AI, to przypadło mi do gustu najbardziej. Strona, która pozwala bawić się grafikami jest intuicyjna, przejrzysta i bardzo wygodna w obsłudze oraz całkowicie spolszczona. Owszem, prompty wciąż występują, ale program radzi sobie bardzo dobrze z językiem naturalnym, także polskim.

Na stronie głównej mamy pokazane prace innych użytkowników, wraz z tym, co doprowadziło do ich wygenerowania, dzięki czemu możemy się uczyć tego, jak samemu instruować AI. Oczywiście, wszystkie grafiki są podpisane jako stworzone przez AI (mają znaczek Binga), choć nie znalazłem takiej informacji w metatagach (a szkoda, bo znaczek można usunąć).

A co potrafi DALL-E 3? Wystarczy zobaczyć

Z DALL-E 3 korzysta się naprawdę wygodnie i jeżeli potrzebujemy stworzyć jakąś prostą grafikę, możemy to zrobić praktycznie od ręki.

Sam nie uważam się, za "dobrego" w promptowaniu AI (co z resztą widać), dlatego postanowiłem zobaczyć, jakie efekty osiągają inni przy użyciu tego narzędzia. I muszę powiedzieć, że jest imponująco.

DALL-E 3 okazuje się więc świetnym i bardzo wszechstronnym narzędziem, a jego pełen potencjał prawdopodobnie będzie dopiero odkrywany przez tych, którzy poświęcą czas i będą wiedzieli, jak poprawnie nakierować AI na to, czego chcą. Jednocześnie - nie można nie zwrócić uwagi na to, jak wielki progres dokonał się w ostatnim czasie, gdzie wzrost jakości który kiedyś zająłby lata dziś jest liczony w miesiącach czy wręcz - tygodniach.

Zdecydowanie warto więc z Binga skorzystać i szkolić się w tym, jak rozmawiać z AI. Kto wie, może to właśnie takie umiejętności będą niedługo w cenie...