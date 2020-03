Czyżby najtańszy miejski elektryk? Oto Dacia Spring Electric

Auto jest niewielkie i mierzy 3,73 metra długości, będzie więc konkurować z niewielkimi konstrukcjami konkurencji – takimi jak Twingo, up! czy Citygo, choć wizualnie blisko mu w założeniach do małego SUV-a. Należąca do Renault rumuńska marka Dacia raczej nie należy do drogich producentów, może się więc okazać, że kiedy auto trafi już do sprzedaży, będzie najtańszym elektrykiem na rynku. Na oficjalną cenę będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać, nie została bowiem ujawniona.