Tania elektryczna Dacia podbije rynek?

Renault ma spore doświadczenie w produkcji i sprzedaży samochodów elektrycznych. Renault Zoe jest jednym z najpopularniejszych elektryków na Starym Kontynencie, a w ofercie francuskiej grupy nie brakuje również samochodów hybrydowych, jak chociażby nowe Clio, Captur czy wkrótce również Megane. Firma już od jakiegoś czasu zapowiadała, że wkrótce wprowadzi do swojej oferty taniego elektryka i wygląda na to, że na początku marca ten plan zostanie zrealizowany.

Nie będzie to jednak nowy model pod marką Renault, budżetowy model będzie miał budżetowy znaczek, czyli logo Dacii. Wiele wskazuje na to, że może to być samochód podobny do Renault City K-ZE, które oferowane jest tylko w Chinach, a kosztuje w przeliczeniu około 8000 euro, czyli w poniżej 40 000 PLN. W tej cenie oferuje pięciodrzwiowe nadwozie z bagażnikiem o pojemności 300 litrów oraz zasięg rzędu 160 km dzięki bateriom o pojemności 26,8 kWh. Największy minus tego modelu to bardzo słaby silnik, ma zaledwie 44 KM, co oznacza, że jest to auto typowo miejskie.