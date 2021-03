Po dodaniu naszych kanałów i zmianie ustawień aplikacji możemy zacząć przeglądać nasze źródła. Wszystkie wiadomości z poszczególnych kanałów zmieniają się automatycznie po kilku sekundach według naszych wcześniejszych ustawień. Nie znaczy to, że nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje na ekranie.

Jeśli chcemy zmienić wyświetlany kanał, wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie w lewo lub w prawo. Tąpnięcie w ekran z kolei, spowoduje przeskoczenie do następnego artykułu, bez względu na nasze wcześniejsze ustawienia czasowe. Jeśli zainteresuje nas dany artykuł, przesuwamy go palcem do góry ekranu, po czym wyświetli się on nam w domyślnej przeglądarce w naszym smartfonie. Natomiast przesunięcie palcem w dół wyłącza przeglądanie danego kanału i powracamy do ekranu głównego aplikacji.

Aplikacja działa bez zarzutu, jest przejrzysta, ładnie wykonana i wspiera systemowy tryb ciemny na urządzeniach mobilnych. Co ciekawe, bez problemu wyświetla pod tytułem fragment „zajawki” danych artykułów, czego nie potrafi Feedly – na co czasem narzekacie w komentarzach.

Stories Now możecie pobrać zupełnie za darmo z Google Play lub App Store.