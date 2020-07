Podobnie jak w przypadku każdego innego pojazdu i sprzętu, wraz z niższą ceną musimy się godzić na liczne ustępstwa i kompromisy, dlatego średnia kwota, jaką należy zapłacić za hoverboarda to 400-500 złotych. Należy mieć na uwadze fakt, że nie będzie to pojazd z wyższej półki, ale powinien już oferować takie możliwości i cechy, że nie będzie sprawiać większych problemów. Jak zawsze zalecane jest uprzednie zapoznanie się ze specyfikacją i opinią innych użytkowników przed zakupem, bo na rynku dostępne są nawet modele za ok. 200 zł.

Jaki rozmiar kół powinien mieć hoverboard?

Rozmiar kół w hoverboardzie zaczyna się od średnicy wynoszącej ok. 6,5 cala, a maksymalnie osiąga średnicę 10,5 cala. Nie jest możliwe wskazanie jednego właściwego rozmiaru kół, ponieważ na decyzję o tym, który wybrać największy wpływ ma docelowe zastosowanie deskorolki. W zależności od tego, po jakiej powierzchni będziemy się przemieszczać najczęściej, należy wybrać najlepiej odpowiadający rozmiar kół. Nie bez znaczenia jest też samo zastosowanie hoverboarda.

Na powierzchnie względnie równe zalecane są oczywiście mniejsze koła, które zapewnią też większą zwrotność pojazdu. W konsekwencji możliwe będzie dokładniejsze wykonywanie manewrów. Jeśli przewidujecie, że najczęściej uczęszczane przez Was trasy takich warunków nie zaoferują, to będziecie musieli zwrócić się ku większym rozmiarom, sięgającym nawet 10 cali, by wszelkie nierówności na drodze nie były tak odczuwalne podczas jazdy.