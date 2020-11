Czy zaawansowane technologicznie maseczki będą nową żyłą złota?

Już dziś wyraźnie widać, że z koronawirusem nie pójdzie ludzkości tak łatwo, jak się rządowi i większości społeczeństwa jeszcze w wakacje wydawało. To oznacza, że z wieloma męczącymi procedurami pozostaniemy na dłużej. Jednym z bardziej męczących obowiązków jest konieczność noszenia maseczek. W większości przypadków są one niewygodne, szczególnie dla osób noszących na co dzień okulary. Przydałoby się też, żeby w aktualnej sytuacji oferowały wyższą skuteczność. Nic dziwnego, że na rynku zaczyna się pojawiać coraz więcej zaawansowanych produktów i projektów.