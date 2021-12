Czy warto kupić smartwatcha? Oto moje 5 powodów

Powiadomienia

Żyjemy w czasach, gdy za pomocą komunikatorów i poczty e-mail wymieniamy większość wiadomości. Wiele osób dość często sięga też po SMS-y, natomiast wybrane aplikacje wysyłają nam mnóstwo powiadomień. Nie wszystkie zasługują na naszą szybką reakcję i uwagę, dlatego dzięki szybkiemu zerknięciu na nadgarstek błyskawicznie można ocenić, czy jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, czy nie. Istotne jest też, by w ustawieniach smartwatcha wyłączyć powiadomienia dla mniej istotnych aplikacji, byśmy kompulsywnie nie zerkali na nadgarstek. W zbyt wielu sytuacjach smartwatch pozwolił mi w mgnieniu oka uzyskać potrzebną informację i uchronił przed przegapieniem istotnego powiadomienia, bym mógł z tego zrezygnować. Kluczem do sukcesu jest jednak rozsądne zarządzanie listą aplikacji wysyłających powiadomienia na smartwatch.

Szybkie reakcje na wiadomości i ważne zdarzenia

Powiązaną z szybkim dostępem do powiadomień funkcją jest możliwość reagowania na powiadomienia. W przypadku wiadomości SMS, z komunikatorów czy nawet e-maili, smartwatch umożliwia na szybkie odesłanie odpowiedzi przy użyciu szablonu, funkcji dyktowania lub nawet klawiatur ekranowych oraz emoji. W ten sposób możemy w mniej komfortowych okolicznościach dać znać znajomym lub bliskim, że niedługo dotrzemy na miejsce lub że wszystko z nami w porządku. Wiele zależy od tego, czym się zajmujemy na co dzień, ale jeśli Wasza praca opiera się na wymianie wiadomości, to możliwość błyskawicznej reakcji na nie jest często na wagę złota.

Zdalne sterowanie

Nie lubicie sięgać po telefon do kieszeni lub torby, by zmienić piosenkę lub podcast albo sterować głośnością odtwarzania? A może nie ma nikogo w okolicy, by zrobił Wam zdjęcie? Wiele modeli smartwatchy umożliwia zdalne sterowanie aplikacją aparatu i to nawet z podglądem, byście mogli wykadrować fotkę w miarę dobrze i cyknęli zdjęcie wtedy, gdy będziecie pewni, że wszystko jest okej, a nie gdy minutnik skończy odmierzać czas. Niemal wszystkie pozwalają też na wygodne sterowanie multimediami, więc jeśli korzystacie z bezprzewodowych słuchawek, to smartfon może zostać w kieszeni lub torbie, a Wy z poziomu smartzegarka będziecie mogli zarządzać najważniejszymi funkcjami odtwarzacza.

Monitorowanie aktywności i snu

Przez bardzo długi czas nosiłem opaskę fitness, która pozwalała mi zorientować się, jak wiele czasu poświęcam na aktywność fizyczną i sen, ale dziś niektóre modele smartwatchy nie odstępują im w kontekście możliwości i pozwalają równie dobrze monitorować swoje postępy. Coraz częściej smartwatche posiadają obszerną listę dyscyplin, których monitorowanie staje się łatwiejsze i dokładniejsze, a wybrane modele są konstruowane w ten sposób, że bez przeszkód można w nich także pływać. Jeśli nie przeszkadza Wam spanie ze smartzegarkiem na ręce, to za pomocą tego samo urządzenia możecie też zmierzyć jakość swojego snu.

Niezależność od smartfona

Wiele modeli smartwatchy posiada do wyboru kilka wariantów, z których część wyposażona jest w moduł LTE. Zapewnia on łączność z siecią komórkową niezależną od smartfona (Bluetooth) oraz Wi-Fi, więc pozostanie w kontakcie i dostęp do powiadomień oraz informacji są bezproblemowe. Upewnijcie się jednak, że Wasz operator wspiera bardzo popularny wśród producentów e-SIM, a także możliwość klonowania numeru, ponieważ w przeciwnym razie nr telefonu na smartwatchu nie będzie pokrywał się z tym w smartzegarku.

Jaki smartwatch wybrać?

Tutaj możemy kierować się zasadą pokaż mi swój smartfon, a powiem Ci jaki smartwatch wybrać. Jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a, to głównie zalecany będzie Apple Watch, a dla posiadaczy smartfonów z Androidem wskazane będą modele z Wear OS od Google. Na rynku nie brakuje też smartwatchy od innych producentów sprzętu i oprogramowania, ale każdym takim przypadku niezbędne jest upewnienie się co do kompatybilności (sprawdźcie obsługiwaną wersję systemu operacyjnego) oraz możliwości smartzegarka.