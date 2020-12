Definicja uszkodzenia mechanicznego

Tak naprawdę definicja uszkodzenia mechanicznego nie jest nigdzie, w żadnych przepisach jednoznacznie określona. Bierze się to z tego, iż termin ten wywodzi się z ogólnego pojęcia i nosi znamiona bardziej potocznego nazwania uszkodzenia sprzętu niż konkretnej usterki.

Uszkodzenie mechaniczne jest skutkiem działania siły fizycznej, ale rozróżnimy dwie sytuacje. Tego rodzaju uszkodzenie może powstać, gdy celowo i z premedytacją rzucamy o twardą powierzchnię danym urządzeniem, co nie może być podstawą do reklamacji. Również, gdy stanie się to przypadkiem, przez naszą nieuwagę, gdyż urządzenia elektronicznie ewidentnie nie są przeznaczone do takiego traktowania.

Kwestią sporną natomiast często jest uszkodzenie powstałe podczas normalnej eksploatacji urządzenia lub niegroźnego, słabego uderzenia o twardy przedmiot lub powierzchnię, co w naszym mniemaniu nie powinno nastąpić w przypadku należytego skonstruowania sprzętu.

W tym drugim przypadku uszkodzenie mechaniczne jest skutkiem wadliwego wykonania sprzętu lub jakiegoś jego elementu przez producenta tego urządzenia czy wykorzystania do jego konstrukcji niewłaściwych materiałów. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy po kilku tygodniach od zakupu stwierdzimy odklejenie obudowy w laptopie lub ramki wokół ekranu, wypadanie klawiszy, nadmierne rysowanie się obudowy i ekranu czy uszkodzenia zawiasów lub gniazda ładowania, co w takim przypadku jak najbardziej uprawnia nas do reklamowania usterki.

Uszkodzenie mechaniczne w polskim prawodawstwie

Jak wspominałem termin uszkodzenia mechanicznego nie funkcjonuje w polskim prawodawstwie, wręcz zapis w regulaminach typu – „Reklamacji nie podlegają (..) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne” uznany został przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w 2011 roku jako niedozwolony i wpisany został do rejestru klauzul niedozwolonych.