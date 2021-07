Czy szybkie ładowanie 160 Watów spali Wam smartfona?

Na pewno zauważyliście, że chińscy producenci smartfonów wręcz prześcigają się w ogłaszaniu coraz szybszych systemów ładowania. Skoro nikt nie potrafi zrobić superwydajnej baterii, to logicznym jest, że chcemy w takim razie mieć superszybkie ładowanie. Takie, żeby nie trzeba było czekać i naładować smartfona w kilka chwil, kiedy robimy sobie akurat kawę lub herbatę. Jeśli kiedykolwiek używaliście smartfona z nieco szybszymi systemami ładowania, na pewno później ciężko było Wam się od nich odzwyczaić. 160 Watów brzmi więc świetnie.

Serwis Android Authority przetestował zestaw Concept Phone firmy Infinix – to sprzęt, którego głównym atutem jest właśnie obsługa superszybkiego, 160 Watowego ładowania. Producent twierdzi, że baterię o pojemności 4000 mAh da się w nim uzupełnić od zera do setki w 10 minut – dla porównania, iPhone 12 to maksymalne ładowanie 20 Watów, Samsung Galaxy S21 – 25 Watów, a OnePlus 9 Pro – 65 Watów (podczas testów byłem tą prędkością zachwycony).

System szybkiego ładowania Concept Phone składa się z kilku elementów. Znajdziemy w nim „Super Charge Pump”, która oferuje 98,6% konwersji energii do smartfona, dzięki czemu strata energii i ciepła jest minimalna. Łączy się ona z 60 różnymi zintegrowanymi zabezpieczeniami, które mogą wyłączyć ładowanie sprawdzając stan kabla, portu USB-C i zasilacza. Concept Phone wyposażono w ogniwo 8C, gdzie „C” oznacza wewnętrzną rezystancją akumulatora (18% więcej niż w ogniwach 6C w 125 Watach u Oppo) i możliwość obsługi wysokiego prądu ładowania i rozładowywania. Podczas ładowania monitorowana jest również temperatura akumulatora by trzymać ją poniżej 40 stopni, co ma związek z żywotnością baterii podczas tak szybkiego ładowania. Ładowarka Infinix jest w stanie naładować też wspomnianego wyżej Samsunga Galaxy S21, ale jedynie z maksymalną mocą 25 Watów.

Czasy ładowania 160 Watów

Android Authority podczas swoich testów osiągnął świetne prędkości ładowania, uzupełniając energię w 4000 mAh baterii w 11 minut. Po 5 minutach natomiast udało się osiągnąć 50%, a po 7 – 75%. Musicie przyznać, że to naprawdę imponujące wyniki. Test wykazał maksymalną moc ładowania na poziomie 175 Watów w ładowarce i 142,6 Wata (17,7 V, 8.29 A) na porcie USC-C smartfona co daje wydajność na poziomie 81,5%. Dla porównania 120 Watowe ładowanie całej, 4500 mAh baterii Xiaomi Mi 10 Ultra zajmuje 21 minut.