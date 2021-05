Świetny, ale drogi i brzydki. Recenzja Xiaomi Mi 11 Ultra

Wygląd i wykonanie Xiaomi Mi 11 Ultra

Patrząc na zdjęcia Xiaomi Mi 11 Ultra można bez problemu uwierzyć, że to fotomontaż albo mem wyśmiewający modę na duże wyspy dla aparatów. To jednak prawda, to coś, narośl na pleckach to faktyczna wyspa na aparaty Mi 11 Ultra. Jest ogromna, masywna i w białej wersji kolorystycznej wygląda po prostu paskudnie. Jakby ktoś wziął fragment innego smartfona i dokleił go w pierwszym lepszym miejscu do plecków. Jakby tego było mało, wyspa mocno wystaje, więc nawet po wsunięciu do etui smartfon ma ogromny garb. Ale jeszcze gorsze jest to, że ten „dodatek” przeważa smartfona do przodu i cały czas miałem wrażenie, że sprzęt zaraz zrobi fikołka i wypadnie mi z rąk.