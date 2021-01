6 rzeczy, które oczarowały mnie w Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Ewolucja serii Ultra jest zauważalna i mam wrażenie, że w przypadku Galaxy S21 Ultra 5G Samsung usprawnił w zasadzie wszystko względem ubiegłorocznego modelu. To udany, solidny smartfon, który śmiało może być nazywany topowym flagowcem. A w takim przypadku wybranie jego 6 najmocniejszych cech nie było wcale trudne. Nie znaczy to jednak, że poprzeczka jest nisko zawieszona – wręcz przeciwnie. Od urządzenia z najwyższej półki zawsze oczekuję topowych podzespołów, najlepszego ekranu, świetnych aparatów z całą masą dodatkowych funkcji. Nie każda generacja musi zmieniać branżę i wprowadzać rewolucję, ale ewolucja to podstawa do zaakceptowania przeze mnie nowego modelu danej serii. A ta w przypadku nowego, pozycjonowanego najwyżej, smartfona Samsunga jest jak najbardziej zauważalna.

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung.