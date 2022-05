Czy spanie w aucie może być wygodne? 4 sposoby na…

Na szczęście nie jesteśmy Holandią, w której spanie w aucie poza wyznaczonymi miejscami podlega karze grzywny do 500 euro za osobę. W naszym pięknym kraju nie ma regulacji na ten temat, więc nie jest to zabronione. Sprawdźmy możliwości plenerowego spania w aucie.

Nocowanie w aucie

Najprościej nocować w aucie na przydrożnym parkingu. Najlepiej wyposażonym w toaletę, prysznic, całodobowy bar i stację paliw. Zwłaszcza dla zawodowych kierowców ciężarówek jest to opcja najwygodniejsza i najbezpieczniejsza. A często i najtańsza, bo umożliwia spanie w samochodzie. Ale też najmniej ciekawa - z punktu widzenia turystycznego. Dla entuzjastów przemieszczania się autem i nocowania “w terenie” dostępnych jest kilka możliwości innych niż rozbicie koło auta namiotu.

Namiot, dostawka, materac czy przyczepka?

Wiadomo, że im większe auto, tym więcej możliwości. Czasem do spania wystarczy tylko rozłożyć kanapę z tyłu i maksymalnie do przodu przesunąć przednie fotele. Im niżsi pasażerowie, tym większy komfort. Jeśli potrzebujemy przespać się kilka razy i mieć ze sobą dodatkowy bagaż warto pomyśleć nad innym rozwiązaniem. Do wyboru przynajmniej cztery możliwości na wygodne nocowanie w samochodzie:

1. Samochodowy namiot dachowy

Wybór samochodowych namiotów dachowych jest ogromny i przed zakupem konkretnego warto sprawdzić przynajmniej kilka właściwości: do jakich temperatur namiot się nadaje, jaka jest jego odporność na wiatr i deszcz, czy jego konstrukcja jest stabilna a wchodzenie i wychodzenie wygodne, czy - zarówno w środku, jak i na zewnątrz - jest zapewnione oświetlenie (najczęściej LED), jaki jest sposób montażu i demontażu oraz składania i rozkładania.

Największymi zaletami namiotu dachowego do auta jest na pewno ochrona przed dzikimi zwierzętami oraz możliwość obserwacji widoków z góry. Mankamentami są z kolei ograniczona powierzchnia, trudniejsze prowadzenie auta i potrzeba niełatwego (zwłaszcza nocą) wchodzenia i wychodzenia “za potrzebą”.

2. Przystawka, przedsionek lub dostawka do auta

Przystawka to taka, moim zdaniem, uboższa wersja tradycyjnego namiotu. Uboższa, bo bez podłogi i zazwyczaj z mniejszą ilością “ścian”. Często zrobiona ze słabszej jakości materiałów i pełniąca tylko funkcję moskitiery lub ochrony przed słońcem. Do nocowania nadaje się rzadko lub tylko przy bardzo ciepłych i bezwietrznych nocach.

Dostawki, w bardziej zaawansowanej i lepiej przystosowanej do kempingowania wersji, to zwykłe namioty bez jednej ściany i z zaczepami do auta a czasem również z dwoma wejściami. Do kupienia są wersje z częściowo pompowanym lub dmuchanym stelażem. Reszta funkcjonalności jak w zwykłym namiocie.

3. Materac do auta

Można kupić gotowy materac dedykowany do konkretnej marki i modelu auta lub zwykły, po prostu pasujący rozmiarem. Do wyboru trzy opcje: dmuchany, z pompką lub samopompujacy. Kupić można materac do każdego auta. O różnej grubości, pokryciu i z dodatkami w postaci wbudowanych poduszek lub osłon na samochodowe podłokietniki. Taki materac może być dobrą inwestycją, bo wykorzystamy go również pod namiotem, w domu dla niespodziewanych gości czy do opalania nad wodą.

Ważne, aby przed nocką w aucie wyłączyć czujki ruchu w alarmie lub zmienić jego tryb. Warto też przemyśleć temat wentylacji auta w nocy, sprawdzić cyrkulację powietrza, drożność kanałów wentylacyjnych i działanie klimatyzacji. A w chłodniejsze dni również odprowadzanie wilgoci przy zamkniętych oknach.

4. Przyczepka kempingowa

W przyczepie kempingowej można nie tylko spać, ale i (w zależności od gabarytów i ceny), wygodnie posiedzieć, ugotować i się umyć. Te niewątpliwe zalety dla osób ceniących wygodę w plenerze. Pociągają jednak za sobą dodatkowe koszty. Oprócz opłaty za wynajem (lub zakup) i dodatkowe paliwo, które spalimy ciągnąc przyczepę oraz dodatkowe opłąty autostradowe, trzeba się też przygotować na opłaty za możliwość postawienia przyczepy na polu kempingowym i użycie mediów.

Przed taką podróżą trzeba wiedzieć o zasadach jazdy autem z przyczepą: dozwolonej prędkości “na trasie”, maksymalnej wadze, uprawnieniach czy ubezpieczeniu.

Na Youtubie można obejrzeć próby spania w przyczepce towarowej. Do najwygodniejszych ten sposób na pewno nie należy, ale w razie czego - możliwy.

Spanie w samochodzie - co warto zabrać?

Nawet latem pogoda bywa kapryśna, więc - bez względu na wybrany sposób nocowania w aucie - warto mieć awaryjny koc termiczny czy nawet bivi bag (minimalistyczny namioto-śpiwór). Przyda się też ogrzewanie postojowe, tzw. Webasto, które nie tylko pomoże utrzymać odpowiednią temperaturę na postoju w nocy, ale też ułatwi odparowanie szyb. A na uporczywych latających gości niezbędne są moskitiery. Warto pomyśleć również o zabraniu czworonożnego przyjaciela, który - w razie potrzeby - nie tylko dotrzyma nam towarzystwa, ale i odstraszy dzikie zwierzęta.

Wybór sposobu nocowania w aucie powinien zależeć głównie od miejsc, w jakich będziemy się zatrzymywać, na jak długo i na jakich wygodach nam zależy. Jeśli planując spanie w aucie przemyślimy powyższe kwestie, to może nam być wygodniej niż w domowym łóżku. A obcowanie z przyrodą - bezcenne!