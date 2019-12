Czy potrafisz zrezygnować z jazdy samochodem, kiedy widoczność jest naprawdę tragiczna?

Ale już pomijając wszystkie te argumenty które przytaczano po stokroć (z ekologicznymi na czele) — dziś typowo o warunkach pogodowych. Zdarzyło Wam się nie wsiąść do samochodu ze względu na to co działo się za oknem? Bo warunki były tak fatalne, że baliście się o zdrowie wasze i tych, których spotkacie na drodze? Bo ja, przyznaję bez bicia, zrobiłem to już co najmniej kilka razy (wystarczył szybki rzut okiem na nawigację i bez niespodzianek – pierwszy śnieg = zakorkowane całe miasto, tramwaj i metro okazały się znacznie szybszą kombinacją). Ale nawet wczoraj, przy tej fatalnej mgle i wszędobylskich światłach, mimo padającego deszczu wolałem wybrać się na kilkudziesięciominutowy spacer. Był zdecydowanie mniej obciążający psychicznie. No i na kilku przejściach dla pieszych bez świateł mogłem sprawdzić który kierowca się zatrzyma. Ze smutkiem muszę powiedzieć, że zdarzyło się kilka takich, że nikt z ciągu aut nie postanowił wcisnąć hamulca. Ale żeby nie było tylko gorzko — to zdarzyły się i takie, gdzie już za pierwszym razem ustąpiono mi pierwszeństwa :).