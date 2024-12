Przesiadka na Windows 11: Sprawdź, do kiedy możesz to zrobić

Czy opłaca się przejść na Windows 11? Do kiedy jest czas na przesiadkę?

Windows 11 nie jest już nowinką – debiutował w październiku 2021 roku i od tego czasu sporo się zmieniło. Wielu użytkowników wciąż zadaje sobie pytanie: czy naprawdę warto przerzucić się z Windows 10 na Windows 11? Czy jest to tylko kosmetyczny lifting, czy jednak coś więcej? I co najważniejsze – do kiedy mamy czas na tę decyzję, zanim Windows 10 wsparcie? Sprawdzamy.

W tym artykule przyjrzymy się, czy Windows 11 faktycznie oferuje coś, czego nie znajdziesz w „dziesiątce”. Przeanalizujemy plusy i minusy przesiadki, podpowiemy, ile masz czasu na podjęcie decyzji, i rozwiejemy wątpliwości dotyczące wymagań sprzętowych. Jeśli nie chcesz obudzić się z przestarzałym systemem i bocznym wejściem dla hakerów – czytaj dalej.

Windows 11: Co w 2021 roku zmienił Microsoft?

Microsoft od początku chwali się, że Windows 11 to „najlepszy Windows w historii” (jak zawsze, zresztą). Faktycznie, zmiany są zauważalne. Nowy system oferuje odświeżony wygląd – bardziej nowoczesny, z zaokrąglonymi krawędziami i minimalistycznym stylem. Start w środku ekranu? Trochę to przypomina macOS, ale szybko można się przyzwyczaić (albo przywrócić klasyczny układ).

Jednak wygląd to nie wszystko. Microsoft skupił się na wydajności i bezpieczeństwie. Windows 11 działa sprawniej na nowych komputerach, a także lepiej obsługuje nowe technologie – jak DirectX 12 Ultimate dla graczy. Co zyskujemy praktyce? Jeśli masz nowy sprzęt, różnice mogą być odczuwalne, choć nie jest to przeskok jak z Windowsa 95. Jeśli masz starszy komputer, to Windows 11 może nie być tak łaskawy – wymagania sprzętowe są bardziej rygorystyczne.

Do kiedy mamy czas na przesiadkę na Windows 11?

Nie ma co owijać w bawełnę. Support produktów Microsoftu nie trwa wiecznie. Wsparcie dla Windows 10 kończy się 14 października 2025 roku. To oznacza, że od tej daty system nie będzie otrzymywał aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli dalej będziesz korzystać z Windowsa 10 po tej dacie, twoje urządzenie stanie się bardziej narażone na ataki.

Nie oznacza to jednak, że musisz migrować już teraz. Masz jeszcze kilka miesięcy na przemyślenie sprawy. Microsoft nie planuje żadnych „szybkich akcji” w stylu wymuszenia aktualizacji, więc możesz spokojnie poczekać i zobaczyć, jak Windows 11 się rozwija. Nie ma też daty granicznej, po której aktualizacja nie będzie możliwa. Windows 10 po prostu straci wsparcie, a używanie systemu, który nie otrzymuje łatek to niestety nie najlepszy pomysł.

Wady Windows 11 – bo przecież nie wszystko złoto...

Windows 11 ma też swoje minusy i warto je znać przed przesiadką. Przede wszystkim, wymagania sprzętowe. Potrzebujesz dość nowoczesnego komputera z procesorem Intel 8. generacji lub AMD Ryzen 2000 (albo nowszym) oraz modułem TPM 2.0. Brzmi jak czarna magia? W praktyce oznacza to, że starsze komputery, choć wciąż działające sprawnie na Windows 10, mogą nie udźwignąć "jedenastki".

Kolejny problem to brak pewnych funkcji, które były obecne w Windows 10. Na przykład pasek zadań w Windows 11 nie jest tak elastyczny – nie możesz go przenieść na górę czy na bok ekranu. Dla niektórych to mała rzecz, ale jeśli masz swoje przyzwyczajenia, może to irytować.

A co z graczami?

Jeśli grasz na PC, Windows 11 ma kilka zalet. Funkcje jak Auto HDR czy DirectStorage mogą poprawić doświadczenia z gier, zwłaszcza jeśli masz nowoczesny sprzęt i szybki dysk SSD. Ale czy różnica jest kolosalna? Nie zawsze. Jeśli Windows 10 działa dobrze i gry śmigają bez problemu, nie ma presji na natychmiastową zmianę.

Czy warto aktualizować Windowsa?

Jeśli masz nowy komputer, Windows 11 jest dobrym wyborem – szybkim, nowoczesnym i bezpiecznym. Jeśli natomiast twój sprzęt ma już kilka lat i działa stabilnie na Windows 10, nie ma co się spieszyć. Zostań przy tym, co znasz, do października 2025 roku.

Microsoft dał nam jeszcze trochę czasu na decyzję. I dobrze, bo przesiadka na nowy system operacyjny to jak zmiana mieszkania – lepiej dobrze się przygotować, niż później żałować swojej decyzji.