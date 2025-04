Mapy Google zrobiły nam wielką niespodziankę. Skorzystasz z z przyjemnością

Mapy Google od lat pozostają najpopularniejszą aplikacją do nawigacji, dlatego też każda, nawet najmniejsza, zmiana w interfejsie ma ogromne znaczenie dla milionów użytkowników. Realnie wpływa na ich codzienność i to, w jaki sposób korzystają z narzędzia. No i właśnie oprogramowanie w ostatniej aktualizacji przynosi subtelne, ale istotne poprawki w sposobie prezentacji tras, co może pozytywnie wpłynąć na ogólne użytkowanie aplikacji.

Mapy Google wprowadzają ciekawą zmianę. Zaoferują nowy układ informacji o trasie

Dotychczasowy sposób wyświetlania szczegółów podróży w Google Maps był dość zagnieżdżony. Wszystkie informacje prezentowane były w trzech gęsto upakowanych linijkach. I choć faktycznie: informacji tam nie brakowało, to prezentacja ta była dość dyskusyjna. Zwłaszcza w kontekście tego, że część ekranu pozostawała niewykorzystana. Nowy interfejs wprowadza istotne zmiany w układzie, czyniąc go bardziej przejrzystym i czytelnym.

Źródło: https://9to5google.com/2025/03/31/google-maps-directions-redesign/

Najbardziej zauważalną zmianą jest nowy sposób prezentacji czasu trwania podróży. Teraz ta (dla większości, nie oszukujmy się - kluczowa - informacja) jest lepiej wyeksponowana. Została podzielona na dwie linie i umieszczona po lewej stronie ekranu w znacznie większej formie. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej "zeskanować" widok i odczytać przewidywany czas przejazdu.

Nowością jest także wskaźnik godziny przyjazdu, z którego dowiemy się, o której będziemy na miejscu wybierając daną trasę. Oprócz tego w podsumowaniu trasy nadal znajdują się informacje o najszybszej trasie, uwzględniającej również aktualne natężenie ruchu oraz dodatkowe szczegóły. Wśród nich m.in. opłaty za przejazd czy oszczędności czasowe.

Nowy interfejs trafia do użytkowników. Na Androidzie już dostępny, a co z iOS?

Aktualizacja wprowadzająca nowy sposób prezentacji tych danych już trafia do użytkowników - i na Androidzie dostępna jest w wersji aplikacji oznaczonej numerkiem 25.13.06. Niestety, tym razem właściciele iPhone'ów muszą uzbroić się w cierpliwość i... najzwyczajniej w świecie poczekać na swoją kolej.