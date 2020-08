Czy Duet będzie nowym komunikatorem od Google? Nie, tym razem chodzi o coś więcej

Kiedy zobaczyłem wieści o tym co kombinuje Google zadałem sobie pytanie…czy to się kiedyś skończy? Otóż król wyszukiwarek i życiowa ciamajda w zakresie komunikatorów znowu to robi. Google postanowił, że czas na usunięcie Google Duo.

Usunięcie Google Duo = Duet

Duet to nowa inicjatywa, której celem według doniesień niektórych pracowników Google ma być połączenie Google Duo i Google Meet (Duo i Meet). Będzie to jednak nietypowa jak na giganta z Mountain View operacja. Tym razem zamiast czystego i prostego wyjęcia wtyczki dokona się proces przeszczepu.

Meet zostanie zasilony funkcjami jakie znamy z Duo m.in. efekty 3D czy kontaktowanie się z wykorzystaniem video za pomocą numeru telefonu.

9to5Google podaje, że według ich źródeł, za bezpośrednią przyczyną uznawana jest spadające zainteresowanie Duo (czemu zaprzecza Google) oraz rosnące wykorzystanie Meet. Oczywiście to drugie to bezpośredni efekt panującej pandemii koronawirusa i ogromnego zapotrzebowanie na oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji.

Konsolidacja? Oni wiedzą co to znaczy?

No i to jest moment, w którym byłem zaskoczony. Usunięcie Google Duo ma sens! Ja wiem, dla wielu z Was ten produkt w ogóle nie był nikomu potrzebny, więc wyrzucenie go jest sensownym ruchem, jednak tutaj chodzi mi o coś innego. Duet to konsolidacja, zredukowanie śmietnika w zakresie komunikatorów i uproszczenie oferty.