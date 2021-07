Czego dowiedzieliśmy się o UFO z raport wywiadu amerykańskiego?

Treść jest, jak widać, niezbyt podniecająca, może taka jakiej należało się spodziewać. Trudno przypuszczać, by faktycznie spotkała się z potrzebami opinii publicznej, rozgrzanej przecież ujawnieniem tajemniczych materiałów wideo z lat 2004 i 2015, na których widać niezidentyfikowane obiekty latające, zarejestrowane przez pilotów US NAVY. Nagrania oczywiście wyciekły i funkcjonowały w internecie przez kilka lat, dając niezły materiał do spekulacji, zanim w kwietniu 2020 na stronie www.defense.gov nie pojawiło oficjalne potwierdzenie prawdziwości materiałów (oświadczenie odsyła do biblioteki plików na stronie www.navair.navy.mil). Może zresztą nie liczono na doraźne skutki, ale raczej na ustalenie stałej formy komunikacji w sprawach przesadnie rozgrzewających wyobraźnię. Na koniec warto zauważyć, że raport nie jest zamknięty – w oczekiwaniu na kolejny raport. Wszystkie przypadki są badane i wyjaśniane; na razie udało się tylko z jednym: to był balon, z którego częściowo zeszło powietrze.