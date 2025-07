Czas pożegnać się z mieszkańcami Hawkins. „Stranger Things” dobiega końca

Serial Stranger Things, stworzony przez braci Duffer to produkcja łącząca w sobie elementy horroru i science fiction. Historia osadzona jest w latach 80. ubiegłego wieku w fikcyjnym miasteczku Hawkins w stanie Indiana. Gdy dwunastoletni Will Byers nagle znika, rozpoczyna się ciąg niezwykłych wydarzeń powiązanych z tajemniczymi eksperymentami rządowymi oraz nadprzyrodzonymi siłami z innego wymiaru. W centrum fabuły znajduje się paczka przyjaciół Willa, którym towarzyszy enigmatyczna dziewczynka obdarzona wyjątkowymi zdolnościami – Jedenastka. Razem próbują rozwikłać zagadkę zaginięcia i zmierzyć się z niebezpieczeństwami płynącymi z alternatywnej rzeczywistości. Serial, który swoją premierę miał w 2016 roku, błyskawicznie zdobył ogromną popularność i status kultowego. Niestety, wszystko ma swój koniec – piąty sezon będzie finałowym rozdziałem tej niezwykłej opowieści i właśnie zaprezentowano nowy zwiastun, który podgrzewa atmosferę przed jego premierą.

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.