Top 5 funkcji, które powinny być w każdym cyfrowym sklepie

Programy lojalnościowe

Wiem jak to brzmi – wypełnianie formularzy i odbieranie kart, na które nabijacie sobie punkty, a później zapominacie ich wydać. Nie, nie chodzi o takie programy lojalnościowe – raczej o docenienie przez sklep faktu korzystania z jego zasobów. Aż sam jestem zdziwiony, że już drugi raz dziś chwalę kulawy sklep Nintendo, ale zrobili to naprawdę fajnie. Otóż za każdy cyfrowy zakup w eShopie dostajemy specjalne punkty. Nie jest ich jakoś szczególnie dużo, ale odkładają się do jednej puli. Po co te punkty? Ano po to, żeby później odebrać sobie zniżkę. Kiedy tylko mogę wybieram fizyczne nośniki gier, ale zdarza mi się kupować coś na Switcha również w cyfrze i sobie te zniżki co jakiś czas odbieram. Co też fajne, można z nich skorzystać również przy grach na promocji, więc czasami za jakiś przeceniony tytuł finalnie wychodzą totalne grosze.

Pozostałe sklepy konsolowe mają dodatkowe zniżki dla abonentów płatnych subskrypcji i to też jest fajne. Ale jeszcze fajniej byłoby wprowadzić jakieś dodatkowe bonusy na przykład za ilość cyfrowych zakupów na danej platformie. Albo za posiadanie innych gier danego producenta. Może jakieś linki polecające dany produkt znajomym z bonusem dla polecającego? Pomysłów na zachęcenie do regularnych zakupów na danej platformie jest sporo, szkoda natomiast, że nie ma ich tak wiele jak mogłoby być.

Inteligentne propozycje zakupów

Nigdy nie zrozumiem dlaczego jeśli posiadam jakąś grę na PlayStation 4 na płycie, cyfrowy sklep PS Store tego nie wie i ciągle proponuje mi zakup dokładnie tego samego tytułu – czy to na premierę, czy w promocyjnej cenie. Przecież gra dopisuje do mojego konta trofea, ściągam do niej aktualizacje – naprawdę to takie trudne? Druga sprawa to personalizacja zakupów. Super, że masa graczy kupuje jakiś tytuł, ale skoro nigdy nie gram w jakiś gatunek, to po co proponować mi zakup takiej gry wielką grafiką na cały ekran? Podobnie z promocjami – no super, że jest promocja na grę z gatunku, który kompletnie mnie nie interesuje. Za to z tego przeze mnie uwielbianego, promocja jest zakopana tak głęboko, że pewnie nigdy do niej nie dotrę i ewentualnie dowiem się o fajnej cenie z jakiegoś agregatora promocji albo od znajomych.

Można też przecież proponować gry producentów, których tytuły już ogrywaliśmy, spędziliśmy w nich dużo czasu lub zdobyliśmy sporo osiągnięć. W niektórych cyfrowych sklepach dobrze działają mechanizmy wyszukujące podobne produkcje – i o dziwo, często zdarza im się nieźle trafić.