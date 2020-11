Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus:

Porównując wyniki z III kwartału 2020 roku do analogicznego okresu roku ubiegłego, Grupa Cyfrowego Polsatu odnotowała niemal dwukrotne zwiększenie liczby unikalnych użytkowników swoich serwisów z 9,9 mln do 18,5 mln.

Jeszcze lepiej wygląda to teraz, jeśli chodzi o odsłony. Ze 146 mln odsłon rok temu, aktualnie serwisy grupy notują odsłony dziesięciokrotnie wyższe na poziomie 1,5 mld. To już trzecie miejsce w Polsce za portalami WP i Onetu.

Taki poziom dotarcia do potencjalnych klientów, już nie tylko przez kanały telewizyjne, ale i w internecie z pewnością pomoże Grupie CYfrowy Polsat na zwiększenie bazy klientów, których łączna liczba przekroczyła już 15 mln.

Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela:

W trzecim kwartale zrealizowaliśmy strategiczną inwestycję w Grupę Interia oraz przejęliśmy kontrolę nad kanałami Fokus TV i Nowa TV, ponadto z sukcesem realizowaliśmy naszą strategię multiplay. Liczba klientów naszego flagowego programu smartDOM wzrosła o 100 tys. Był to kolejny kwartał silnego wzrostu liczby świadczonych usług kontraktowych – o blisko 600 tys. rok do roku, dzięki czemu ich łączna liczba przekroczyła 15 milionów. Po raz kolejny obniżyliśmy również wskaźnik odejść klientów – do poziomu 6,1%, co świadczy o wysokim zadowoleniu klientów z jakości naszych usług.