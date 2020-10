Liczby odnoszące się do przenoszenia numerów w poszczególnych tygodniach czy dniach nie mają już takiego znaczenia, przejdźmy już zatem do konkretów, czyli kto ile zyskał i stracił na tym. Dla kontrastu i sprawdzenia jak to wyglądało w ostatnim roku cofnijmy się jednak najpierw do ostatniego kwartału 2019 roku, kiedy to Play zaczął tracić w porónaniu z innymi operatorami mnóstwo numerów.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami IV kwartał 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 114170 96089 -18081 Play 137121 72117 -65004 Plus 67677 101819 34142 T-Mobile 73822 65763 -8059

W IV kwartale Play był na minusie (przyjęte numery minus oddane) ponad 65 tysięcy numerów. Tutaj Orange był też na minusie, ale trzy razy mniej i nieznacznie T-Mobile.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89622 99091 9469 Play 133878 66381 -67497 Plus 71664 92316 20652 T-Mobile 66970 57887 -9083

I kwartał już 2020 roku wyglądał jeszcze gorzej, Play stracił ponad 67 tysięcy numerów, T-Mobile miał na minusie prawie 10 tysięcy numerów, a pozostali Orange i Plus na plusie zakończyli ten kwartał.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w II kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 63189 72707 9518 Play 104363 47192 -57171 Plus 46577 67521 20944 T-Mobile 52825 41205 -11620

II kwartał mógłby zwiastować poprawienie się sytuacji Play, ale jak dowiemy się za chwilę – niekoniecznie.

Przenoszenie numerów w III kwartale 2020 roku – „Wielka czwórka”

IV kwartał jest chyba najgorszy w historii Play, stracili ponad 68 tysięcy numerów – oddali konkurencji 136 tysięcy numerów, a przyjęli 67 tysięcy. Mniej przyjął tylko T-Mobile, który zakończył miniony kwartał z wynikiem 12 tysięcy numerów na minusie, Orange zyskał 13 tysięcy, a Plus tradycyjnie najwięcej – 24 tysiące.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w III kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 77709 91118 13409 Play 136393 67744 -68649 Plus 65135 89224 24089 T-Mobile 69941 57000 -12941

Przenoszenie numerów w III kwartale 2020 roku – operatorzy wirtualni

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w III kwartale 2020 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 5908 5162 -746 Multimedia Polska S.A. 407 2650 2243 INEA 92 818 726 Vectra S.A. 176 4014 3838 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 918 4041 3123 VikingCo Poland Sp. z o. o. 716 3712 2996 Netia S.A 928 16366 15438 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 8888 11 -8877 Razem Netia 6561 Lycamobile 1094 382 -712 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 753 3148 2395 OTVARTA Sp. z o.o. 380 4798 4418 PREMIUM MOBILE S.A. 5291 20653 15362

W przypadku operatorów wirtualnych, jedynie Virgin Mobile i Lycamobile zakończyli kwartał na minusie, a wygrywa już tradycyjnie Premium Mobile z kilkunastoma tysiącami numerów na plusie – tak jest już od kilkunastu kwartałów.

