Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. DLC zabrakło na pokazie, ale znamy cenę!

Premiera dodatku do Cyberpunk 2077 zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła cena DLC — produkt na chwilę pojawił się w ofercie GOG!

CD Projekt Red pracuje obecnie nad kilkoma projektami jednocześnie. Bez wątpienia jednak tym najbliższym ukończenia jest dodatek do Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. O rozszerzeniu firma nie rozgaduje się zbyt wiele, ale myślę, że dla niewielu to faktyczny problem. I dużo bardziej liczy się to, aby obyło się bez rozczarowań związanych z samą rozgrywką. Powtórki z premiery Cyberpunka wszyscy wolelibyśmy uniknąć...

Mimo że na wczorajszej konferencji Summer Game Fest zabrakło Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, i tak zrobiło się o nim głośno. Dlaczego? Bo poznaliśmy jego cenę!

Phantom Liberty — ile zapłacimy za dodatek do Cyberpunk 2077?

Najwyraźniej ktoś ze sklepu GOG pospieszył się z wystawianiem karty produktu, bowiem jeden z użytkowników forum Reddit zauważył i zrobił zrzut dla potomności Cyberpunk 2077: Phantom Liberty w tamtejszej ofercie. O tym że DLC powstaje - wiedzą wszyscy zainteresowani. I choć CDPR wciąż nie szepnął nawet słowa w kwestii daty premiery dodatku, to wiemy chociaż ile przyjdzie nam za niego zapłacić. Na zrzutach widnieje kwota 29,99 euro — czyli około 130 złotych. Dużo? Mało? Myślę, że jedyną sensowną odpowiedzią jest: to zależy. Przede wszystkim od tego, co zaoferuje ten dodatek — ile godzin dodatkowej zabawy, jak wypadnie jakościowo itd.

Źródło: Reddit

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — czekamy na premierę!

Nie jest tajemnicą że do premiery DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty jest bliżej niż dalej. Twórcy jednak wciąż nie podali żadnych konkretów, a nieobecność na prezentacji Summer Game Fest 2023 jest dla wielu ogromnym rozczarowaniem. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak odkładać na DLC do skarbonki i czekać na oficjalne wieści!