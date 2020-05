Jak informuje Cenega, partner dystrybucyjny studia CD PROJEKT RED, już w przyszłym miesiącu, a dokładniej od 12 czerwca, w sklepach pojawią się Zestawy Przedsprzedażowe najgorętszej premiery tego roku. Dzięki nim fani Cyberpunka 2077 będą mogli sobie zagwarantować oryginalny steelbook do odbioru przy zakupie gry. W zależności od wybranego sklepu, do odbioru będą steelbooki różniące się od siebie wyglądem:

Zakup Zestawu Przedsprzedażowego w salonach Empik gwarantuje możliwość odbioru steelbooka Voodoo Boys

Zakup Zestawu Przedsprzedażowego w sklepach Media Expert gwarantuje możliwość odbioru steelbooka Valentinos

Zakup Zestawu Przedsprzedażowego w sklepach Euro RTV AGD oraz Media Markt gwarantuje możliwość odbioru steelbooka Maelstrom

W Przypadku Zestawu Przedsprzedażowego w wybranych sklepach Media Expert i wybranych sklepach Media Markt dodatkowo będzie można otrzymać unikatowy plakat.





Zobacz też: Cyberpunk 2077 – Night City Wire, CD Projekt RED podgrzewa atmosferę przed premierą

Dla tych, którzy wolą zakupy w sklepach internetowych, do każdego zamówienia dodawany będzie oryginalny brelok. Decydując się na zakup w sklepie muve.pl, oprócz breloka klienci otrzymają steelbook Tiger Claw.

Cyberpunk 2077 w ofercie przedsprzedażowej. Steelbooki, figurki i oficjalny poradnik do gry

Jednak to nie koniec atrakcji związanych z Cyberpunk 2077. W przedsprzedaży pojawiły się oficjalne figurki oraz poradnik do gry. Ten ostatni wydaję się być najciekawszym kąskiem, gdyż za jego powstanie odpowiada wydawnictwo Piggyback słynące z przygotowania szczegółowych i charakteryzujących się wysoką jakością poradników. Ten, stworzony z myślą o grze CD PROJEKT RED, ukaże się w języku polskim (po raz pierwszy w historii) i zawierać będzie ponad 360 stron analiz wszystkich ścieżek fabularnych, zadań pobocznych, nagród i zakończeń, a także dodatkowych wyzwań, minigier, przedmiotów do odblokowania, sekretów i wielu innych ciekawych informacji. Książka w twardej oprawie wyceniona została na 99,99 zł. Z kolei figurki przedstawiające męską wersję V oraz Johny’ego Silverhanda mają ok. 24 cm wysokości, a na ich podstawie widnieje logo „SAMURAI”, zespołu z Night City. Za figurki zapłacicie 229,99 zł.

Warto tez pamiętać o limitowanej edycji konsoli Xbox One X i kontrolerze wzorowanych na motywach wykorzystywanych w Cyberpunk 2077. Sama konsola ma trafić do sprzedaży także w czerwcu wraz z kodem na pobranie gry w dniu jej premiery.