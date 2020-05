Night City Wire – live stream w czasie targów E3

CD Projekt RED ponownie zaskakuje i znienacka ogłasza nowe wydarzenie związane z Cyberpunkiem 2077. Gra jest już podobno praktycznie gotowa i wykonywane są tylko ostatnie szlify, a agencje ratingowe dopuszczają ją do wydania na poszczególnych rynkach. Już teraz wiemy, że będzie to produkcja tylko dla dorosłych widzów, praktycznie na każdym rynku limit wiekowy ustalono na 18 lat. Wygląda więc na to, że w tej grze nie będzie żartów. Być może więcej na ten temat dowiemy się już za niespełna miesiąc.

Konto Cyberpunk 2077 opublikowało właśnie zapowiedź wydarzenia Night City Wire, które ma mieć miejsce 11 czerwca, w dniu, w którym powinny rozpocząć się targi E3 w Los Angeles. W tym roku ich jednak nie będzie z powodu pandemii koronawirusa, ale to co zostało przygotowane, nie może się zmarnować. Emoji z telewizorem sugeruje nam live stream, ale co dokładnie będzie jego tematem, to w tej chwili możemy tylko spekulować.

Nie mam jednak wątpliwości, że CD Projekt RED prowadzi swoją kampanię marketingową bardzo skrupulatnie i dokładnie wie co chce pokazać. Do tej pory widzieliśmy tylko 48 minutowy film z gry, który możecie obejrzeć poniżej, teraz przyjdzie zapewne pora na coś nowego. Atmosfery już chyba i tak nie trzeba nawet bardziej podkręcać, bo Cyberpunk 2077 już dzisiaj trafił do świadomości chyba wszystkich graczy. NVIDIA oferowała kartę graficzną z motywem kolorystycznym z Cyberpunka, Microsoft wprowadza do sprzedaży dedykowaną konsolę Xbox One X oraz kontroler, a Seagate przygotował nawet specjalny dysk przenośny. Hype jest nakręcony do granic możliwości, a do premiery zostało jeszcze ponad 4 miesiące. Miejmy nadzieje, że oczekiwania graczy nie zostaną zawiedzione.