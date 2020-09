Twój smartfon nie dostanie Androida 11? Nie wszystko stracone – są jeszcze custom ROMy

Świat Androida rządzi się swoimi prawami i w wielu wypadkach jest zupełnie różny od tego użytkowników Apple. Jedną z głównych różnic jest oczywiście czas wsparcia dla poszczególnych modeli smartfonów i zapewnianie im kolejnych wersji systemu. W ekosystemie Apple normą jest 6 (i w niektórych przypadkach więcej) lat wsparcia dla danego urządzenia i dostarczanie mu co roku nowego iOS. W przypadku oprogramowania od Google nie dość, że wsparcie jest dużo krótsze, to niektóre smartfon nie widzą więcej niż jednej dużej aktualizacji, a i tej czasem potrafi nie być. Dlatego też użytkownicy, korzystając z otwartoźródłowej natury Androida, tworzą custom ROM-y, pozwalające zaktualizować starsze telefony do nowej wersji systemu operacyjnego. W przypadku Androida 11 pierwsze smartfony otrzymują już dedykowane oprogramowanie.