Co prawda nie wiemy jeszcze jaki silnik zostanie użyty do napędu Cupry el-Born, ale wiele wskazuje na to, że i tu nie będzie zaskoczenia. Przynajmniej w podstawowej wersji będzie to silnik napędzający tylną oś o mocy 204 KM. Seat teraz pochwalił się tylko przyśpieszeniem od 0 do 50 km/h, które ma trwać 2,9 sekundy, co byłoby zgodne z tym co oferuje ID.3. W takim wypadku przyśpieszenie do 100 km/h będzie trwało nieco ponad 7 sekund. Nie jest źle, ale Cupra przyzwyczaiła nas chyba do nieco lepszych wartości ;-).

Wnętrze to niemal kopia ID.3

Nieco zaskakujący dla mnie jest fakt, że wnętrze el-Borna jest tak bardzo podobne do bratniego Volkswagena. Wyświetlacz przed kierowcą i przełącznik pracy skrzyni biegów są żywcem wyjęte z ID.3. Nie mówię, że to źle, ale do tej pory jednak każda marka w koncernie VAG miała jednak jakąś tam swoją tożsamość, teraz oszczędności poszły chyba jeszcze o krok dalej ;-). Wyświetlacz systemu inforozrywki też jest bliźniaczo podobny, a samochód zaoferuje te same funkcje, związane np. z obsługą rozszerzonej rzeczywistości. Swoją tożsamość zachowała za to kierownica z dodatkowymi przyciskami Cupra oraz kubełkowe fotele. W środku ma się zmieścić 4 osoby, a miejsca powinno być wystarczająco, bo podobnie jak w ID.3, przedni i tylny zwis są bardzo krótkie, co pozytywnie wpływa na rozstaw osi i miejsce w kabinie dla pasażerów.