Cuda niewidy. Nie uwierzysz, gdzie powstanie stacja paliw

US Space Force ma dość niecodzienny plan na to, by utrzymywać satelity jak najdłużej w użyciu. Chcą stworzyć specjalną stację paliw na orbicie, która "doładuje" jednostki, gdy zacznie brakować im zasilania.

Jednym z najbardziej naglących problemów kosmicznych jest coraz większy śmietnik na orbicie okołoziemskiej. Satelity, które zakończyły swoją działalność, najczęściej spalane są w atmosferze. Jednak całkowicie nieaktywne jednostki nadal pozostają na orbicie i tylko ją zaśmiecają. Dołóżmy do tego szczątki rakiet i innych maszyn powstałych w wyniku kolizji i dochodzimy do momentu, gdy zanieczyszczenie orbity może zacząć utrudniać przeprowadzanie kolejnych misji kosmicznych.

Stacja paliwa na orbicie? Już w 2026 roku

Już w lecie 2026 roku na wysokości około 36 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi dojdzie do przełomowego wydarzenia — amerykańska firma Astroscale U.S. planuje przeprowadzić pierwsze w historii tankowanie satelity należącego do Sił Kosmicznych USA bezpośrednio na orbicie. To początek rewolucji w sposobie eksploatacji sprzętu kosmicznego.

Grafika: Astroscale U.S.

Misja, sfinansowana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, zakłada, że ważący 300 kilogramów statek Astroscale dostarczy hydrazynę — silnie reaktywny materiał pędny — do jednego z wojskowych satelitów na orbicie geostacjonarnej. Po zakończeniu operacji tankowania urządzenie poleci do specjalnej stacji paliwowej na orbicie, by ponownie się zatankować, a następnie dostarczy paliwo do kolejnego satelity. Choć pełna lista tankowanych obiektów nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że pierwszym celem będzie eksperymentalny satelita Sił Kosmicznych o nazwie Tetra-5.

Do tej pory wszystkie misje satelitarne musiały być skrupulatnie planowane pod kątem zużycia paliwa. Gdy kończył się zapas materiału pędnego, kończyła się także możliwość dalszego manewrowania, unikania kosmicznych śmieci czy nawet utrzymywania stabilnej pozycji na orbicie. Tankowanie na orbicie to rozwiązanie, które może przedłużyć żywotność satelitów o całe lata, obniżając przy tym koszty misji i umożliwiając bardziej elastyczne podejście do projektowania sprzętu.

Grafika: depositphotos