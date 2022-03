Skąd tyle ataków w polskiej sieci? 84% Polaków nie wie czym jest phishing

Aktualnie 71% Polaków korzysta z internetu każdego dnia, a 16% rzadziej. W zdecydowanej większości są to osoby młode, zamieszkałe w miejscowościach od 50 tys. mieszkańców, które to w ostatnim roku dokonywały zakupów online. Tak więc potencjał adresatów popularnych ataków cyberprzestępców jest ogromny, tym bardziej martwią wyniki tego raportu.

Mimo, że 80% badanych deklarowało, że zapoznawało się już z informacjami na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z internetu, w tym 24% ocenia swoją wiedzę w tym zakresie jako zdecydowanie dobrą, a 30% - raczej dobrą, aż 84% nie wie czym jest najpopularniejsza forma ataków w sieci - phishing, a 77% nie potrafiło wskazać prawidłowej definicji skimmingu.

Pierwsza część raportu bada stan wiedzy Polaków na temat cyberbezpieczeństwa. Wynika z niego, że chociaż większość z nas (71 proc.) korzysta z internetu codziennie za pomocą różnych urządzeń, to niestety mamy braki w wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w sieci. Dowodzi to tego, że przydałyby się nam działania edukacyjne, które odwróciłyby ten trend i zmotywowałyby Polaków do dokształcania się w tym zakresie.

Osobiście trudno mi sobie wyobrazić teraz jaka by musiała być skala i rozmach takiej kampani edukacyjnej, by była skuteczna. Wszystkie dotychczasowe kampanie informacyjne czy porady i zalecenia oraz artykuły w sieci, również u nas szeroko opisują różnego rodzaju ataki phishingowe od lat, trudno więc uwierzyć, że aż tak małe mają one dotarcie i skuteczność.

Zaskakujący jest też brak wiedzy na temat chargebacku czy opcji odstąpienia od umowy zawartej na odległość - odpowiednio brak wiedzy w tym temacie deklaruje aż 79% i 84% badanych.

Pod wieloma artykułami na Antyweb na temat nieustannie rosnącej popularności płatności BLIK w sieci, często wspominacie o chargebacku, jako podstawowej przewadze płatności kartami nad BLIKIEM. Okazuje się jednak jak widać powyżej, że niekoniecznie taką wiedzę mają internauci kupujący w sieci.

Niemniej zajrzyjmy jeszcze do drugiej części raportu i sprawdźmy, jak w takim razie internauci radzą sobie z bezpiecznym robieniem zakupów w sieci.

W pierwszej kolejności sprawdzają opinie o danym sklepie, robi tak 55% ankietowanych, ważna jest tez dla nich marka sklepu, informacje kontaktowe na stronie, dostępność różnych metod płatności, zwłaszcza możliwości płatności za pobraniem. Mniejsze znaczenie ma numer NIP, certyfikat SSL czy dostępność w mediach społecznościowych.

Brak znajomości opcji chargeback widać też w liście najbezpieczniejszych płatności według internautów. Płatności kartą czy to debetową, czy kredytową wskazuje tu zaledwie 3% i 6% badanych. Z kolei najbezpieczniejsze dla nich są płatności za pobraniem - 41% wskazań, BLIK - 17% i tradycyjny przelew bankowy - 13%.

Optymistycznie (choć tu też wiele jest jeszcze do poprawienia) wygląda kwestia sprawdzania wiarygodności danego sklepu, ponad połowa kupujących w sieci sprawdza ją przed dokonaniem zakupu, jeszcze większy odsetek zachowuje korespondencje ze sklepem i dowody zakupu czy sprawdzają dane do przelewów.

Szkoda z kolei, iż tak mało osób korzysta z osobnej karty do zakupów w sieci. Wiele banków udostępnia już wirtualne karty płatnicze, na których można poustawiać sobie limity transakcji i bez obaw zostawiać ich numery w sieci. Osobiście korzystam z takiego rozwiązania, podpiąłem taką kartę do opłacania różnych usług, jak Apple One czy Orange Flex.

–

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.

Źródło: Santander Consumer Bank