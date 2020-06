Mowa o stronie cs-online.club, gdzie aktualnie gra w Counter Strike 1.6 półtora tysięcy osób z całego świata na kilkudziesięciu serwerach. Jedyne, co przed połączeniem się z wybranym serwerem i ulubiona mapą warto zrobić, to zmienić nick w ustawieniach po lewej stronie, bo przyporządkowany jest domyślny Player z ciągiem znaków.

Co dalej? Na liście dostępnych serwerów wybieramy, albo pusty, jeśli chcemy potrenować z botami albo taki, gdzie są już gracze, ale jest jeszcze wolne miejsce.

Po uruchomieniu połączenia z danym serwerem za pierwszym razem musimy się uzbroić w cierpliwość, bo ładowana jest do przeglądarki niezbędna do uruchomienia Counter Strike 1.6 paczka plików. Na początek więc, warto wybrać jakiś pusty serwer, bo kolejne uruchomienie jakiegokolwiek innego serwera odbywa się zdecydowanie szybciej, dzięki temu nie stracicie czasu i nie wyrzuci Was, jak po takim długim ładowaniu okaże się, że nie ma już wolnych slotów.

Jak to działa? Powiem Wam, że bardzo dobrze i bez zacinek, a korzystam z internetu mobilnego. Gra działa płynnie, obraz jest wyraźny i można go wyświetlić na cały ekran, dzięki czemu będziecie mogli poczuć się, jak za dawnych czasów w prawdziwym Counter Strike 1.6. Tak więc, jeśli macie teraz chwilę czasu, to zapraszam do tej podróży w czasie, nawet jak nie graliście w to nigdy, to dobry motyw na zapoznanie się z tą grą, być może się wciągnięcie i sięgniecie później po CS:GO, tak jak to było w moim przypadku.