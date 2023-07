Coś dla fanów Pokemon GO. Czym jest Pokemon Sleep?

Grę Pokemon GO kojarzy chyba każdy. Nawet, jeżeli w nią nie graliście, to produkcja odcisnęła się takim piętnem na popkulturze i utrzymała przy sobie graczy już tak długi czas, że jej kultowego statusu nie da się dziś podważyć. Jednocześnie, Niantic robi wiele, by utrzymać przy sobie grających, nieustannie rozbudowując grę o nowe przygody. Teraz jednak do graczy trafia coś zupełnie innego, co za pomocą zabawy ma zadbać o ich... porządne wyspanie się.

Oto zadba nowa aplikacja Pokemon Sleep

Pokemon Sleep to nowa aplikacja, która obiecuje zająć się naszym spaniem. Oczywiście, sleep trackerów na rynku nie brakuje, ale wątpię, by którykolwiek z nich miał do tego dołożoną taką obudowę fabularną, jak ma Pokemon Sleep. W apce poznajemy profesora Neroli, który bada jak pokemony śpią i oczywiście - musimy mu w tym pomóc. W tym celu otrzymujemy specjalne urządzenie, ponieważ (jakimś cudem) ludzki sen jest skorelowany ze snem pokemonów. Reszta należy do nas - ustawiamy timer przed pójściem spać, a następnie odbieramy dostępne w grze nagrody.

Jeżeli o te chodzi, to obok Pikachu (oczywiście) zaczynamy grę ze Snorlaxem. Wraz z postępem będziemy odblokowywać coraz więcej pokemonów, a co więcej - grę można połączyć z Pokemon GO Plus. Połączenie to ma pomóc nam łapać niektóre Pokemony w Pokemon GO. Co więcej, twórcy reklamowali tę aplikację już w 2019, więc obok "dbania o nasz sen" wygląda to trochę na całkiem zmyślny mechanizm promowania akcesorium Plus.

Czy tak jest? Nie wiadomo. Póki co aplikacja Pokemon Sleep dostępna jest wyłącznie w US, ale zapewne niedługo będzie też w innych krajach.