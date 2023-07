Poznaliśmy datę premiery Resident Evil 9? Nowe informacje o hicie Capcomu

Resident Evil to jedna z największych i najpopularniejszych serii gier wideo. Niezależnie od tego, czy lubicie japoński gamedev czy gatunek survival-horror, o tym IP na pewno słyszeliście — i z pewnością mieliście z nim jakikolwiek kontakt. Resident Evil 7: biohazard było dla serii niemałą metamorfozą i pójściem w inny, niespotykany wcześniej kierunek. Resident Evil 8: Village z Lady Dimitrescu kontynuowało ten trend i stało się fenomenem — były to odsłony tak udane, że gracze nie mogą doczekać się kolejnej części.

Źródło: Resident of Evil

Czego możemy spodziewać się po Resident Evil 9? To koniec sagi Winters!

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że Resident Evil 9 nie będzie kontynuacją wydarzeń z „siódemki” i „ósemki”. Na początku faktycznie taki był zamysł i przygody Ethana Wintersa miały być trylogią, jednak perypetie protagonisty zakończą się w dodatku fabularnym do Village, w którym gracze wcielali się w rolę Rose Winters. 16 lat po wydarzeniach z Resident Evil Village, Rosemary Winters, córka głównego bohatera, dorosła i walczy z przerażającymi mocami. W poszukiwaniu sposobu na uwolnienie się od klątwy Rose wybrała się w podróż do tajemniczego królestwa, w którym powracają wspomnienia z przeszłości, tworząc tym samym wypaczony i pokręcony świat pełen koszmarów.

Resident Evil 9 otworzy więc całkowicie nowy rozdział, co dla wielu osób jest wydarzeniem naprawdę ekscytującym — i trudno się dziwić, szczególnie mając na uwadze to, jak nowa saga z Ethanem się udała. Więcej informacji na temat tego, co dziewiąta odsłona Resident Evil może zaproponować, możecie znaleźć w tekście Resident Evil 9 - wszystko, co wiemy. Mroczny survival horror skradnie serca graczy.

Resident Evil 9 w 2025 roku? Znany insider zdradza nowe szczegóły

Dusk Golem, jeden z najbardziej zaufanych informatorów w sprawie gier od Capcomu, podzielił się nowymi informacjami w sprawie nowej odsłony Resident Evil. Dusk Golem zdobył zaufanie graczy już niemal trzy lata temu, kiedy powiedział, że Capcom pod koniec 2018 roku w jednym czasie pracował nad Resident Evil 2, 3, 4, 8 i 9. Przyznał wtedy również, że „dziewiątka” była na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie brał pod uwagę możliwości, żeby produkcja została wydana wcześniej niż w 2024.

Insider poprzez swój serwer na Discordzie poinformował graczy, że nowa odsłona Resident Evil 9 pojawi się w 2025 roku, a oficjalna zapowiedź produkcji będzie miała miejsce dopiero w przyszłym roku. Mimo wszystko, deweloper z Kraju Kwitnącej Wiśni planuje ujawnić nową grę pod koniec tego roku, której premiera zaplanowana jest na jesień 2024 roku. Niektórzy twierdzą, że będzie to nowa odsłona Monster Hunter — jest to jednak o tyle podejrzane, że produkcja miała zostać pokazana podczas Tokyo Games Show, które odbywa się we wrześniu, a nie pod koniec roku. Niewykluczone więc, że chodzi o jeszcze inną grę japońskiego studia — i można się domyślać, że zostanie ona zapowiedziana podczas The Game Awards 2023.

Wszystko wskazuje więc na to, że nowa odsłona kultowej serii survival-horror pojawi się w 2025 roku. Czekacie?

Źródło: Dusk Golem