Test Corsair K70 RGB TKL. Mała gamingowa klawiatura za dobra na mojego skilla

Na plus na pewno cienki, elastyczny przewód USB-C, który poprawia „mobilność klawiatury”. Nie zajmuje dużo miejsca, łatwo go ułożyć, więc przyda się na pewno osobom, które zamierzają przenosić K70 RGB TLK. Klawiatura nie należy do najcięższych (0,93 kg), w połączeniu z kompaktowym rozmiarem można ją śmiało wrzucić do plecaka.

Jak się na niej gra, jak się na niej pisze?

Pisanie na mechanicznej klawiaturze gamingowej ma swoich zwolenników i przeciwników. Mi chwilę zajęło przestawienie się z typowo płaskich „ultrabookowych” klawiatur, ale nie nigdy nie ukrywałem, że stukanie klawiszy ma swój urok. Dopasowanie dłoni do rozmieszczenia i rozmiaru przycisków zajęło mi może godzinę i Corsair RGB TKL szybko stał się również moją klawiaturą do pisania, w ogóle nie czułem potrzeby odpinania jej po sesjach z grami. Wcześniej długo używałem w domu bardzo fajnej Corsair K63 Wireless, ale muszę zaznaczyć, że na K70 pisze się przyjemniej, choć to te same przełączniki Cherry MX Red. Ale jak to w przypadku klawiatur mechanicznych bywa – do dźwięku jakichkolwiek przełączników musi się przyzwyczaić nie tylko piszący, ale również domownicy. Tu też muszę zaznaczyć, że moje biurko nie należy do największych, więc rozmiar klawiatury wpasowuje się w nie wręcz idealnie i w zasadzie jedyne, co chciałbym w tym sprzęcie jeszcze zobaczyć, to brak kabla. Zdaję sobie sprawę z tego, że oznacza to ciągłe ładowanie, ale doskonale rozumiem osoby, które darzą do pozbycia się z biurka wszystkich przewodów i ja jestem jedną z nich.