Corsair K100 RGB

Wykonanie klawiatury nie pozostawia wątpliwości – mamy tu styczność z produktem przeznaczonym na długie lata. Klawiaturą, która może nie zniesie uderzenia o ścianę, ale na pewno nie rozpadnie się po roku czy dwóch. Konstrukcja jest solidna, nie ugina się pod dłońmi, nie da się jej też wygiąć trzymając sprzęt oburącz na krawędziach. To niestety przekłada się na wagę K100 RGB, która wynosi 1,31 kg. Bardzo podoba mi się faktura szczotkowanego metalu (rama jest aluminiowa, więc ma to sens) pokrywająca sprzęt i w zasadzie wizualnie jedyne co nie przypadło mi do gustu to umieszczony na górze czarny pasek – brudzi się od samego patrzenia i niestety nie jest funkcjonalnym ekranem dotykowym. A w tej cenie można byłoby się czegoś takiego spodziewać.

Na ogromny plus natomiast zmieniona podkładka pod nadgarstki. Nie dość, że ma wygodny i solidny mechanizm podpinania bazujący na magnesach, jest odpowiednio miękka i elastyczna, to w dodatku sprawia wrażenie bardzo solidnej. Często mam z tego typu dodatkami problem – lubię z nich korzystać, dziękuję mi za to nadgarstki, ale z każdym kolejnym miesiącem czy kwartałem podkładka wygląda coraz gorzej i w którymś momencie ląduje w szafie, bowiem wygląda fatalnie. Tu mam nadzieję czas użytkowania będzie zdecydowanie dłuższy.