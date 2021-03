Corel stawia na współpracę i prezentuje CorelDRAW Graphics Suite 2021

Sposób, w jaki pracujemy, zmienia się szybciej, niż jeszcze niedawno byliśmy w stanie sobie wyobrazić – pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 wychodzi naprzeciw potrzebom projektantów. W czasach, gdy łączność z innymi jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, nasze narzędzia umożliwiają zespołom dzielenie się inspiracjami i opiniami w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy pracownicy znajdują się w innym mieście, czy też są rozproszeni po całym świecie. Dzięki zmodyfikowaniu toku pracy użytkowników i wprowadzeniu istotnych ulepszeń w całym pakiecie pomagamy grafikom w szybszej realizacji projektów, od wstępnej koncepcji do końcowego rezultatu.

CorelDRAW Graphics Suite 2021. Co nowego?

CorelDRAW Graphics Suite 2021 wprowadza nowy pulpit pełniący rolę centrum współpracy i dający dostęp do plików i projektów przechowywanych w chmurze. Pulpit pozwala na podgląd, komentowanie i przegląd stanu prac. Dzięki możliwości szybkiego udostępniania innym użytkownikom, pliki nie wymagają ich otwierania. Komentarze, adnotacje dodawane przez członków zespołu pojawiają się teraz na bieżąco, co zdaniem twórców aplikacji pozytywnie wpłynie na wprowadzanie wymaganych w projektach poprawek i wyeliminuje przestoje spowodowane długim czasem przekazywania informacji. Przy użyciu okna dokowanego można filtrować i wyszukiwać komentarze recenzentów. Nowe narzędzia adnotacji, takie jak ikony notatki, strzałki, prostokąty, elipsy, linie proste i odręczne dopiski pozwolą na szybkie dodawanie uwag dla projektantów lub pozostałej części zespołu.

Dzięki integracji z platformą Microsoft Teams klienci korporacyjni będą mogli wyświetlać i edytować projekty z wykorzystaniem aplikacji CorelDRAW.app for Teams. Do tego potrzebne będzie konto Microsoft 365 umożliwiające dostęp do plików w czasie rzeczywistym.

Nowością jest też widok wielostronicowy. Umożliwia on wyświetlanie, edytowanie, zarządzanie projektami z poziomu jednego ekranu. Dzięki niemu można też przenosić, kopiować obiekty miedzy stronami oraz porównywać prace bez konieczności ręcznego ustawiania odpowiedniego widoku. Na wygodne zarządzenie projektem wpłynie też nowy inspektor Strony. Widok matrycy miniatur daje szybki dostęp do plików i zmiany trybu wyświetlania. CorelDRAW Graphics Suite 2021 pozwoli też na szybki eksport wielu zasobów. Użytkownicy mogą wyeksportować elementy w różnych rozmiarach, rozdzielczościach i co najważniejsze — w różnych formatach. A to pozwoli na wygodniejszą pracę w innych aplikacjach wykorzystujących różne typy plików graficznych. Narzędzie pozwoli na tworzenie listy zasobów i eksportowanie ich jednym kliknięciem kursora.

CorelDRAW Graphics Suite 2021. Nowe narzędzia dla grafików i nie tylko

Narzędzia ułatwiające pracę zespołową to tylko część nowości, jaka zawitała do CorelDRAW Graphics Suite 2021. W zaktualizowanej wersji aplikacji pojawiły się rozwiązania ułatwiające pracę grafików. To m.in. rysowanie w perspektywie. Użytkownicy mogą wybrać jedno-, dwu- lub trzypunktową perspektywę, rysować lub dodawać istniejącą grupę obiektów na współdzielonej płaszczyźnie perspektywy oraz swobodnie przenosić i edytować obiekty. Ułatwieniem w rysowaniu mogą być także usprawnione prowadnice i nowa opcja przyciągania do innych obiektów. Pozwolić ma ona na wygodniejsze przenoszenie i przekształcanie poszczególnych elementów projektów.

CorelDRAW Graphics Suite 2021 to także ukłon w stronę użytkowników urządzeń Apple. To wsparcie dla komputerów z układem Apple M1, aplikacja CorelDRAW.app na iPada, obsługa formatu HEIF (High Efficiency Image File) w programach Corel PHOTO-PAINT i CorelDRAW 2021 i dostosowywanie kolorystyki interfejsu aplikacji do ustawień systemowych macOS.

CorelDRAW Graphics Suite 2021. Dostępność i ceny pakietu

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021, w wersjach na platformy Windows i macOS, jest dostępny w kilku wersjach językowych — w tym po polsku. Cena subskrypcji wynosi 1600 zł za rok. Dostępne są licencje stałe w sugerowanej cenie detalicznej 3199 zł. Funkcje usprawniające współpracę w aplikacji CorelDRAW.app są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, licencji z programem serwisowania lub dodatkowej subskrypcji CorelDRAW.app Pro dla posiadaczy licencji stałej.

Aplikacja CorelDRAW.app dla Microsoft Teams jest dostępna z aplikacją CorelDRAW.app Enterprise, będącą elementem oferty CorelDRAW dla firm i przedsiębiorstw i wymaga posiadania konta Microsoft 365. Więcej informacji na temat opcji licencjonowania dla przedsiębiorstw, w tym licencji grupowych, programu serwisowania, wdrażania oprogramowania i wirtualizacji znajdziecie na stronach CorelDraw.

Źródło: informacje prasowe