Oto najlepsze darmowe programy do obróbki zdjęć

Telefony nie zawsze miały wbudowany aparat, a nawet jeśli miały, to nie oferowały narzędzi do ich edycji. Zaczęło się to zmienić w 2007 roku, kiedy to zaprezentowany został pierwszy iPhone, a rozwój smartfonów znacząco przyspieszył. Wpłynęło to również na dostępność oprogramowania, a slogan „There’s an App for That” zagościł na ustach świata technologii. Dziś aplikacje do szeroko pojętej edycji zdjęć dostępne dla każdego, a by je zdobyć wystarczy zwykłe stuknięcie palcem.

1. Obróbka zdjęć dla każdego? To nie problem

Jeszcze kilka dekad temu, w czasach analogowych negatywów, obróbka zdjęć wymagała nie tylko właściwego wyposażenia, ale również wiedzy i umiejętności. Zmieniło się to wraz z nadejściem fotografii cyfrowej, która pozwoliła na zapisanie negatywów w postaci cyfrowych informacji i poddanie ich edycji w dedykowanym temu programie.

Dzisiaj zarówno sprzęt, jak i wiedza są dostępne na wyciągnięcie ręki. Co więcej, nierzadko zupełnie za darmo. I niezależnie od tego czy jest się amatorem fotografii, czy profesjonalnym fotografem, na rynku znajdą programy i aplikacje dla każdego.

2. Jakie możliwości daje obróbka zdjęć dedykowanym oprogramowaniem?

Oprogramowanie dedykowane to szansa na precyzyjne wpisanie się w potrzeby danej grupy odbiorców. W kontekście oprogramowania do edycji zdjęć wyraz „dedykowane” oznacza ‘zaprojektowane z myślą o określonych zastosowaniach’. Dzięki sprecyzowanym zastosowaniom twórcy oprogramowania mogą zaimplementować dopracowane narzędzia pozwalające na wykonanie określonej pracy w sposób wygodny i efektywny.

Z tego powodu oprogramowanie dedykowane można znaleźć w firmach i korporacjach, a także na rynku konsumenckim. Szukając konkretnych przykładów warto zwrócić uwagę na studia produkujące filmy animowane. Walt Disney oraz Pixar mają na swoich kontach wiele znanych i lubianych animacji, w których wykorzystano wiele zaawansowanych narzędzi, np. jednym z kluczowych elementów świata Krainy Lodu jest śnieg. W związku z tym Disney wykorzystał dedykowane narzędzia, by nadać mu nieco naturalności oraz wierności. Duża część filmu „Vaiana: Skarb oceanu” ma miejsce na otwartym oceanie, więc studio włożyło wiele wysiłku w opracowanie narzędzi dedykowanych samej symulacji wyglądu i fizyki wody. Włosy Meridy Walecznej zdecydowanie przyciągają uwagę, one również zostały dopieszczone z największą starannością.

Kilka przykładów omówimy sobie w dalszej części, gdzie poznamy najlepsze darmowe programy do edycji zdjęć na systemy Windows, Android oraz iOS.

3. Najlepsze darmowe aplikacje do obróbki zdjęć na Windows

Cena: Darmowy

DarkTable to darmowy i otwartoźródłowy edytor zdjęć. Jest to stosunkowo prosty i nieskomplikowany program, a edycja odbywa się w kilku panelach: