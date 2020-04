CONTRA19 to doskonały przykład niesienia pomocy dzięki dobrej zabawie

Nowe zakażenia, ilość zgonów, przepełnione szpitale, kryzys gospodarczy, zwolnienia, wybory prezydenckie, to są tematy, którymi jesteśmy zalewani na każdym kroku. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, w końcu trwa pandemia. Jednak nie zapominajmy, że poza tymi bez wątpienia poważnymi tematami, musimy myśleć o najmłodszych. Ich perspektywa jest oczywiście inna, jednak wielu stanęło przed równie trudną sytuacją – czekają ich egzaminy i matury, a nauka jak wygląda wszyscy dobrze wiemy. Dlatego akcje jak #CONTRA19 są bardzo ważne. Pomagają młodzieży oderwać się od trudów kwarantanny, a przy okazji mogą zrobić coś dobrego dla innych.

Na czym polega #CONTRA19?

Akcja genialna w swojej prostocie. Wchodzisz na stronę www.contra19.org i losujesz krótkie wyzwanie. Zapoznajesz się ze szczegółami i decydujesz czy podejmujesz się zadania czy nie. Następnie je realizujesz i zabawa zaczyna się od nowa. To wszystko! Wyzwania są oczywiście przemyślane i dostosowane do obecnych realiów.

Może to być obejrzenie spektaklu online i wsparcie kultury, wykonanie telefonu do kilku osób, aby nie czuły się samotne lub umieszczenie infografiki dotyczącej koronawirusa i szerzenie sprawdzonych informacji. Jednak moim ulubionym jest wsparcie lokalsa czyli pomoc lokalnym biznesom. To szczególnie ważne, gdy nad wszystkimi wisi widmo kryzysu i redukcji etatów.

Oczywiście nie zapomnijmy o rzuceniu wyzwania naszym znajomy tak, aby i oni zaangażowali się w całą akcję i podzieleniu się tym jak nam poszła w mediach społecznościowych.

#CONTRA19 ma wielką grupę odbiorców

Akcja #CONTRA19 trafia na naprawdę żyzny grunt. Mówimy to tu o blisko 1.7 mln nastolatków. Ta ogromna rzesza młodych ludzi, często pełnych pasji i energii którzy z dnia na dzień została postawiona w zupełnie nowej sytuacji. W rzeczywistości w której nie ma codziennej rutyny związanej ze szkołą, ale nie ma również przyjaciół i znajomych z którymi można spotkać się w dowolnym momencie.

#CONTRA19 to doskonały przykład tego jak w prosty sposób można zaktywizować tak ogromną grupę młodych ludzi, aby mogli zrobić coś wartościowego i ważnego dla innych, a równocześnie, aby ułatwić im ten trudny czas.

Ogromną zaletą całej inicjatywy jest jej prostota. Wiele z tych zadań to czysta przyjemność jak e-domówka, inne wymagają dosłownie 20 minut z Twojego dnia co dla nikogo nie powinno stanowić większego wyzwania. To kolejny raz, gdy widzę GovTech Polska jako jednego z głónych partnerów i muszę przyznać, że robią to dobrze. Tego typu akcje i inicjatywy są niezbędne w czasach kryzysu jaki obecnie panuje.

Za całą inicjatywą stoi fundacja Zwolnieni z Teorii przy wsparciu GovTech Polska. Za całą kreację odpowiada agencja 180heartbeats+JUNGvMATT którzy wykonali to pro bono.

Źródło: mamstartup.pl