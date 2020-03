Podobne decyzje podejmuje Microsoft, który udostępnia komunikator Teams oraz inne narzędzia z pakietu Office 365 A1 dedykowane zdalnej edukacji. Platforma pozwala na publikacje materiałów, prowadzenie zajęć w sposób interaktywny oraz ciągłą komunikację. Funkcja Teams Live Events obsługuje nawet do 10 tys. użytkowników, a udostępnianie prezentacji i tablicy cyfrowej sprawia, że zajęcia można przenieść do wirtualnej przestrzeni. Więcej informacji znajdziecie na tej stronie.

„Firma Microsoft od lat tworzy narzędzia i rozwiązania, które pozwalają uczniom i studentom na swobodną i zdalną naukę, ale także przygotowują ich do zawodów przyszłości. Naszą sztandarową usługą jest Office 365, a Microsoft wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i GovTech Polska pomaga przedszkolom, szkołom i uczelniom w uzyskaniu do niej bezpłatnego dostępu. Office 365 dla Edukacji to spójny ekosystem umożliwiający prowadzenie zdalnych, interaktywnych i angażujących zajęć.” – mówi Antywebowi Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Edukacji w firmie Microsoft.

G Suite dla Szkół i Uczniów od Google

W specjalnie przygotowanym wpisie na oficjalnym blogu Google czytamy o decyzjach, które podjęła firma w świetle ostatnich wydarzeń. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na otwarcie darmowej platformy do zdalnej edukacji. Zestaw narzędzi pozwala na przeprowadzanie interaktywnych lekcji przez internet, komunikację z uczniami, przesyłanie materiałów naukowych czy wyznaczanie zadań domowych – czytamy w komunikacie. Wszystko to zostało zorganizowane we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz GovTech Polska. Na pakiet G Suite dla Szkół i Uczelni składają się narzędzia Google Classroom, Dysk, Hangouts Meet. Wszyscy zainteresowani mogą odwiedzić dedykowaną projektowi stronę, by się zarejestrować.

Jednocześnie Google podjęło decyzję o udostępnieniu G Suite polskim firmom, by umożliwić pracę na odległość. Wśród narzędzi znajduje się między innymi Hangouts Meet – rozbudowane narzędzie do prowadzenia wideokonferencji. Google zapewnia, że taka możliwość będzie dostępna za darmo na całym świecie aż do 1 lipca 2020 roku. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy zalecane jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich oraz przebywania w większych grupach. Wszystkie dodatkowe informacje są dostępne na tej stronie.

Alert SOS w wyszukiwarce Google

Google wprowadza także zmiany w funkcjonowaniu wyszukiwarki. Uruchomiono specjalną sekcję Alert SOS, który agreguje najnowsze i najważniejsze informacje na temat bieżących wydarzeń i rozporządzeń. Po wpisaniu hasła „koronawirus” w wyszukiwarkę otrzymamy w pierwszej kolejności najważniejsze informacje oraz linki prowadzące do oficjalnych komunikatów rządowych w Polsce oraz organizacji WHO. We wpisie zawarto także zapewnienie, że zespoły ds. bezpieczeństwa pracują non stop przez całą dobę nad tym, by uchronić użytkowników przed phishingiem, teoriami spiskowymi, złośliwym oprogramowaniem i dezinformacją, a także innymi, stale pojawiającymi się zagrożeniami w sieci. Działania te mają być widoczne między innymi na YouTubie, gdzie usuwane są treści, które zawierają fałszywe informacje sugerujące inne sposoby zapobiegania koronawirusowi lub jego leczenia zamiast kontaktu z właściwą pomocą medyczną.

To nie wszystko, bo w Google Ads mają nie znaleźć się żadne reklamy produktów oraz firm, które mogą próbować zarabiać na aktualnym zagrożeniu – dziesiątki tysięcy takich prób w ciągu ostatnich sześciu tygodni zostały zablokowane. Google pilnuje też nowej zawartości w sklepie Google Play. Podobnie jak Facebook, Google także udostępnia przestrzeń reklamową oraz organizacjom rządowym na kampanie społeczne i informacyjne.13