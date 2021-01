Cogg MKR1 pozwoli szybko i bez problemu zaparzyć przepyszną kawę w każdych warunkach

Dobra kawa to podstawa. Daleko do mi do kawowego snoba, dla którego pół stopnia Celsjusza przy zalewaniu porannej kawy robi różnicę, ale przyznaję — rozpuszczalna u mnie nie zadziała. Od lat jestem miłośnikiem kawy nazywanej speciality: możliwie jak najświeższej prosto z palarni, solidnej gatunkowo. Najlepiej: zaparzonej w formie przelewu. Od kiedy nauczyłem się pić kawę bez mleka, to właśnie mój ulubiony sposób — i ze sporym zainteresowaniem śledzę rynkowe nowinki w temacie. Kilka dni temu napisali do nas twórcy Cogg Coffee. To polsko-brytyjska firma, która chciałaby zrewolucjonizować parzenie kawy. Oferując proste narzędzie, które ma pozwolić parzyć pyszną kawę. Bez skomplikowanych dodatków, bez tajemnej wiedzy.

Cogg MKR1 — przepiękne narzędzie, które ma pozwolić parzyć pyszną kawę

Skontaktował się z nami Jan, nasz Rodak maczający palce w projekcie:

Całe urządzenie jest niewielkie, przenośne, całkowicie analogowe, z minimalną ilością ruchomych części (by jak najmniej mogło pójść źle) – wszystko zbędne wyrzuciliśmy – zaprojektowane tak, by możliwie w każdych warunkach (biuro, las, dom, itd.) zapewnić ten sam poziom parzenia kawy. Zawsze świeżo, zawsze tak samo i szybko. Bezstresowo, w ok. 2,5 minuty, bez zbędnych czynności. W skrócie chodzi o to, by poziom skomplikowania i zaangażowania podczas parzenia kawy sypanej był podobny, do tego potrzebnego przy kawie rozpuszczalnej. Uzyskaliśmy to poprzez zastosowanie „podwójnego filtrowania” – co dodatkowo zapewnia łatwe mycie. Cały produkt wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przegrodą próżniową – by powierzchnia zewnętrzna nie nagrzewała się w trakcie parzenia.

Cogg MKR1 ma być inspirowany jedną z azjatyckich technik parzenia kawy, która opiera się na woreczkach do parzenia kawy. Możliwe, że trochę się spóźniłem — bo mimo że swoje na tamtym kontynencie spędziłem, odwiedziłem dziesiątki kawiarni, to ze wspomnianą techniką nigdy się nie spotkałem. W Japonii od dawna trwa już trzecia fala kawowej rewolucji zdominowana przez alternatywne techniki, a woreczki do parzenia kawy kojarzą mi się zdecydowanie ze Stanami Zjednoczonymi. To w tamtejszych hotelach często czekały na mnie „kawy ekspresowe”, parzone w analogiczny sposób, jak herbaty w torebkach.

Cogg MKR1 to narzędzie które łączy w sobie zaparzacz do kawy z kubkiem, czyniąc z niego kompleksowe rozwiązanie zarówno w domu, jak i w podróży. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej, co ma zapewniać trwałość konstrukcji. Do parzenia nie będą potrzebne żadne filtry czy dodatkowe akcesoria. Wygląda ciekawie — i choć pewnie sam nie zrezygnuję ani ze swojego V60, ani Aeropressu, to bardzo chętnie przetestowałbym takie urządzenie — zwłaszcza w podróży. Ekipa COGG wkrótce będzie startować z kampanią na Kickstarterze — jeżeli lubicie dobrą kawę i jesteście ciekawi jak ich sprzęt wypada w praktyce, warto dopisać się do listy mailingowej na oficjalnej stronie.