Coca-Cola nie zrezygnuje z plastikowych butelek. Winą obarcza nas

Coca-Coli niejednokrotnie obrywało się za produkowanie plastikowych butelek i nie sądzę, by w najbliższych latach miało się to zmienić. Szczególnie, że firma nie zamierza zaprzestać ich produkcji. Dlaczego? Powód może Was zaskoczyć.

Coca-Cola nie porzuci plastikowych butelek

Firma produkująca jeden z najpopularniejszych napojów na świecie ma długoterminowy plan, którego celem jest produkcja 50% plastikowych butelek z materiałów z odzysku – według założeń, ma się to udać do 2030 roku.

Niezależnie od tego, skąd pochodzi opakowanie chcemy, by dostało ono drugie życie.

– powiedział swego czasu CEO Coca-Coli, James Quincey.

Takie podejście spotykało się z krytyką środowisk pro-ekologicznych. W ich mniemaniu nawet zakrojone na szeroką skalę akcje ponownego wykorzystywania plastiku nie zmienią bardzo złej sytuacji całego systemu. A według raportu z 2019 roku Coca-Cola śmieci plastikiem najbardziej, więc to na tę firmę zwrócone są wszystkie oczy i to ona powinna działać na rzecz ochrony śodowiska.

W rozmowie z BBC na World Economic Forum w Davos, Bea Perez z Coca-Coli powiedział, że firma nie odejdzie od plastikowych butelek, ponieważ konsumenci wciąż chcą ich używać.

Tak, Coca-Colo, masowa produkcja plastikowych opakowań to przecież tylko i wyłącznie nasza wina. Z takim podejściem raczej nie wróżę znaczących zmian. Oczywiście nie jest tak, że jesteśmy bez winy. Sami chyba przyznacie, że plastikowe butelki są po prostu wygodne. Kupujecie, opróżniacie, zgniatacie i wyrzucacie. Bez konieczności oddawania szkła do sklepu jak miało to miejsce kiedy za dzieciaka kupowałem oranżadę czy Ptysia.

A niestety, przynajmniej w Polsce, nawet przy dużych chęciach ciężko postarać się o ich odpowiedni recycling. Jasne, wrzucam plastikowe butelki do odpowiedniego pojemnika w swoim śmietniku, natomiast we wrześniu wziąłem torbę plastikowych butelek i szukałem w Warszawie butelkomatu. Takowego nie znalazłem.

