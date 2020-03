Co zrobić ze zgubionym laptopem? Zapobiegaj i dbaj o sprzęt profilaktycznie

Jeśli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, czy usługa może działać jeszcze lepiej, to warto odwiedzić zakładkę “Optymalizacja”, gdzie będą umieszczane podpowiedzi i porady prosto od ESET-a. W moim przypadku w pierwszej kolejności zasugerowano stworzenie nowego “konta widmo Windows”, które okazuje się być krytycznym elementem do działania funkcji Anti-theft. Można je potraktować, jako swoista pułapka na złodzieja. Nowe konto z ograniczonym dostępem do naszych danych będzie “furtką” do działania wszystkich funkcji Anti-theft i skorzystania z całego potencjału usługi. Właśnie w takich warunkach aplikacja ESET będzie mogła gromadzić zrzuty ekranu, robić zdjęcia z użyciem kamerki zamontowanej w laptopie oraz lokalizować komputer na bieżąco. Wszystko to będzie działo się na koncie, które nie posiada dostępu do danych innych użytkowników, więc Wasze pliki będą bezpieczne.

Na wypadek uczciwego znalazcy

Panel funkcji Anti-theft skrywa także jeszcze jedną, niezwykle użyteczną funkcję. Jeśli z jakichkolwiek powodów chcielibyście się skontaktować z osobą, która znalazła Wasz zgubiony laptop, to dzięki ESET Anti-theft zyskacie taką opcję. Funkcja Wiadomości pozwala na przygotowanie i wysłanie komunikatu, który wyświetli się osobie używającej laptopa. Zdarza się, że sprzęt trafia w ręce uczciwego znalazcy, a w takim wypadku dobrze byłoby mu dać szansę na skontaktowanie się z nami, na przykład w celu umówienia się na przekazanie sprzętu z powrotem. Można wtedy uniknąć niepotrzebnych zgłoszeń kradzieży/zagubienia i rozwiązać problem w naprawdę szybkim tempie.

Ustawienia usługi to opcje zmiany nazwy naszego chronionego komputera i przypisanie mu innej niż domyślna grafika. Tutaj też utworzymy konto widmo i sprawdzimy jego stan, a także zmodyfikujemy czas, po którym usługa będzie dokonywać skanowania. Podsekcja z powiadomieniami to szansa na uruchomienie notyfikacji o rozpoczęciu wysyłania danych monitorowania czy podejrzanym stanie komputera. Jeśli zmienimy komputer, to usunięcie go z listy chronionych będzie możliwe właśnie w tym miejscu.

Program antywirusowy to dziś znacznie więcej, niż skaner dysku

Jeszcze stosunkowo niedawno programy antywirusowe kojarzone były przede wszystkim z funkcją skanowania dysku w obawie przed niechcianym oprogramowaniem, a następnie najważniejszą zaporą przed niebezpieczeństwami z Sieci. Z chwilą, gdy komputery stały się jeszcze bardziej mobilne, coraz częściej i chętniej zabieramy je w różne miejsca ze sobą, a to oczywiście podnosi ryzyko ich utraty, nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Dlatego oprócz innych metod, zdecydowanie warto oprzeć ochronę swojej maszyny także o rozwiązanie, które pozwoli dbać o nią po fakcie – kradzieży lub zagubieniu – i to zdalnie z dowolnego innego urządzenia podłączonego do Sieci.

Materiał powstał we współpracy z marką ESET