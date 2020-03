30 filmów zniknie wkrótce z HBO GO. Co warto zobaczyć?

Co zniknie z HBO GO?

Rotacja treści w serwisach VOD to norma. Oprócz tak zwanych oryginalnych filmów i seriali, czyli produkcji, za które odpowiada dana platforma, żaden z tytułów nie będzie dostępny w katalogu na stałe. Licencje i umowy są okresowe, dlatego musimy pogodzić się z tym, że niektóre produkcje będą krążyły pomiędzy platformami. Zdarza się też, że takie umowy są przedłużane, dlatego po krótkiej przerwie filmy wracają do oferty. Niewykluczone, że jeden lub kilka tytułów, które znajdziecie poniżej, niedługo pojawi się z powrotem na HBO GO lub będzie go można obejrzeć w innej usłudze. Jeśli jednak zależy Wam na tym, by nie ryzykować i nie ponosić dodatkowych kosztów z powodu innej subskrypcji lub wypożyczania ich online, to macie czas do końca marca, by je zobaczyć na HBO GO.

Wśród 30 filmów, które zostały oznaczone jako do usunięcia z dniem 31 marca z HBO GO, znajdziemy między innymi hit z Tomem Cruisem, czyli „Jerry Maguire” z 1996 roku. Ten klasyk ma już 24 lata, ale zaskakująco dobrze ogląda się go nawet dzisiaj. W obsadzie oprócz Cruise’a znaleźli się Cuba Gooding r. oraz Renee Zellweger. (Nie tylko) dla młodszych widzów zdecydowanie godnym uwagi tytułem będą „Kacze opowieści: Łuu-u!” bazujące na kultowej kreskówce, którą pamiętają do dziś starsi widzowie. Produkcja to świetna propozycja wspólnego seansu z dziećmi, choć nie zdziwi mnie ochota na obejrzenie tej animacji u dojrzalszych widzów. Ostatnie dni marca można wykorzystać także na poszerzenie horyzontów – o Pele słyszeli wszyscy, ale jak wiele osób zna jego historię? Film fabularny „Pele: Narodziny legendy” opowie o drodze do sławy jednego z najznakomitszych piłkarzy świata. Jeśli nie macie jeszcze dość lub jakimś cudem nie widzieliście jeszcze „Troi”, to teraz macie na to szansę.

Pełna lista filmów dostępnych do końca marca na HBO GO:

Alfie (2004)

Brazylijczycy (2017)

Break (2018)

Cornelius, wyjący młynarz (2017)

Dwunasty człowiek (2017)

Dzika droga (2014)

Ed Wood (1994)

Exodus: Bogowie i królowie (2014)

Farma cudów (2017)

Fatalne zauroczenie (1987)

Góra czarownic (2009)

Jerry Maguire (1996)

Jesień we Francji (2017)

Kacze opowieści: Łuu-u! (2017)

Księga życia (2014)

Obłędny Rycerz (2001)

Oficer i dżentelmen (1982)

Ostatnia podróż (2017)

Pan Avila (2013)

Pelé: Narodziny legendy (2016)

Piękny umysł (2001)

Polowanie na Czerwony Październik (1990)

Ricky Bobby – Demon prędkości (2006)

Rozbaw mnie (2017)

Tarantella w drodze (2017)

Troja (2004)

Uwodziciel (2018)

Witamy w Trouilly! (2018)

Wyleczeni (2018)

Æon Flux (2005)

