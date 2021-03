„Co w duszy gra” to film Pixara – widać i słychać to na każdym kroku

To jednak jedyny problem, jaki można wytknąć „Co w duszy gra”. Wszystkie pozostałe elementy filmu stoją na równie wysokim poziomie, co wcześniejsze projekty, dlatego seans to prawdziwa uczta dla oka i ucha. Nareszcie sięgnięto po jazzową muzykę, którą wkomponowano w ścieżkę dźwiękową. Odpowiadają za nią Trent Reznor i Atticus Ross, a ten duet można kojarzyć chociażby z „The Social Network”. Tym razem poszli inną drogą, ale efekty są naprawdę udane i napisana przez nich muzyka znakomicie brzmi obok jazzowych kawałków.

„Przyjaciele” trafią na HBO GO. Wiemy, kiedy będą dostępne wszystkie odcinki

Wizualnie „Co w duszy gra” to świat realny oraz zaświaty i obydwa są równie atrakcyjne i przyciągające wzrok. Czujne oko wypatrzy wiele elementów wspólnych z pozostałymi produkcjami Pixara (takie sztuczki stosowane są od dekad), ale to w niczym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo nadaje spójności i tworzy efekt zaznajomienia z tym, co oglądamy. Patrząc na żyjące ulice miasta i wnętrza odwiedzanych przez Joe lokalizacji czujemy pewien rodzaj satysfakcji i zadowolenia, naprawdę bardzo mi się to podoba.