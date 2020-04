Do tej możliwość pracy zdalnej była jednym z najbardziej pożądanych opcji w ofertach pracy. Jednak nie każda firma wyobrażała sobie to, by taką możliwość udostępnić swoim i potencjalnym pracownikom. Wszystko zmieniło się wraz z wybuchem pandemii, w wyniku której telepraca stała się pożądaną dla obu stron stosunku pracy.

Według badania BIG Info Monitor tylko dla połowy pracujących Polaków charakter wykonywanej pracy nie pozwala na pracę zdalną, a 15% mogłoby wykonywać swoją pracę zdalną, ale pracodawca nie daje im takiej możliwości. Pozostała prawie 1/3 albo pracuje w pełni zdalnie, albo częściowo w domu.

Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor:

W ostatnich tygodniach znaczenie pracy zdalnej istotnie wzrosło i nabrało innego sensu niż wcześniej. Niektóre firmy były już wcześniej przygotowane do wysłania pracowników do domów, inne sukcesywnie dołączały i wprowadzały rozwiązania umożliwiające pracę zdalną dla jak największej części pracowników, po to by ograniczyć ryzyko potencjalnego zakażenia. Dzięki temu wsparły rekomendacje rządu, organów sanitarnych i medycznych, dotyczące ograniczania spędzania czasu w dużych grupach poza domem.

A jak oceniają pracę zdalną ci, którzy mogą ją wykonywać? Aż 82% ankietowanych uważa, że praca zdalna sprawdza się w ich przypadku, albo bardzo dobrze, albo raczej dobrze, a tylko niewielki odsetek nie radzi sobie z nią za dobrze lub w ogóle.

Sławomir Grzelczak:

Opinie Polaków sugerują niemal pełne poparcie dla zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych. To ważne, bo zmniejszenie powierzchni biurowej może być jednym ze sposobów na cięcie kosztów, a tych wiele firm będzie teraz usilnie poszukiwać. Niewykluczone, że nie obędzie się też bez obniżek płac zatrudnionych. W przypadku pracowników przechodzących na pracę zdalną przynajmniej częściowo udałoby im się to zrównoważyć oszczędnościami na dojazdach.

Co przemawia na korzyść pracy zdalnej w domu? Zdecydowana większość badanych odpowiedziała, że czują się bezpieczniej przy takiej formie pracy z uwagi na obecną sytuację, ale sporo osób wskazywało na korzyści płynące z dłuższego spania czy dłuższego przebywania z rodziną.

Są też jednak głosy przeciwko takiej formy pracy. Z czym dokładnie nie radzą sobie ankietowani? Najwięcej badanych narzeka na spadek produktywności, do tego na brak skupienia, no i sprzętu do pracy zdalnej, którego z uwagi na nagłą sytuację nie zapewnił pracodawca.

Osobiście powiem, że kiedy ponad dwa lata temu decydowałem się na przejście na pracę zdalną, głównie za sprawą długich przejazdów do/z redakcji (3h dziennie), obawiałem się najbardziej braku motywacji, przez co właśnie mniejszej produktywności, no i sporej liczby rozpraszaczy w domu. Z czasem jednak wyrobiłem sobie nawyki (pod żadnym pozorem nie pracować „w szlafroku”, w łóżku i szykować się z rana jak przed wyjściem normalnie do pracy czy pewnego rodzaju rytuały), które pozwoliły mi w zupełności poradzić sobie z nową formą funkcjonowania w domu.

—

Badanie zrealizowane przez Quality Watch techniką komputerowo wspomaganych wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych mieszkańców Polski, grudzień 2019 r. Badanie przeprowadzone przez 4P, omnibus CAWI, na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.

Źródło: BIG Info Monitor.