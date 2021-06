Wielu użytkowników dzisiejszego Internetu zadaje sobie pytania w stylu „Co to VPN?” i „Czy powinienem kupić VPN?”. Nic w tym dziwnego – wzmianki o tej technologii pojawiają się w dyskusjach coraz częściej. Nieważne, czy rozmawiamy o bezpiecznym przeglądaniu sieci, czy o korzystaniu z serwisów VOD – dużo osób poleca połączenie VPN. Co to jest? Rozwinięciem skrótu VPN jest Virtual Private Network, czyli Wirtualna Sieć Prywatna.

Słowo „wirtualna” w kontekście VPN oznacza to, że do funkcjonowania sieci nie są potrzebne fizyczne kable i specjalistyczne sprzęty po stronie klienta – łączy się on z serwerem całkowicie zdalnie. „Prywatna” oznacza natomiast to, że dostęp do sieci mają jedynie jej użytkownicy oraz moderatorzy.

Co to jest VPN? Udostępniana przez większość usługodawców VPN definicja mówi o tym, że technologia zapewnia bezpieczne i anonimowe korzystanie z Internetu. W jaki sposób? Wiemy, co oznacza skrót VPN. Co to jest w praktyce? Połączenie VPN umożliwia użytkownikowi bezpieczne i anonimowe korzystanie z sieci. Kwestia jest bardzo istotna – niewiele osób tak naprawdę zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą napotkać w Internecie. Dopiero wieści o wielkich wyciekach danych i atakach hakerskich uświadamiają społeczeństwu, że nikt nie jest bezpieczny w stu procentach.

Łączenie się z Internetem i przesyłanie poufnych danych za jego pośrednictwem bywa ryzykowne, ale dobrą ochronę stanowi właśnie VPN. Co to znaczy? Jak działa ta technologia? Jak korzystać z usługi, żeby móc ze spokojem surfować po sieci?

Jak działa VPN i jakie są jego najważniejsze funkcje?

Zanim dowiemy się, jak działa VPN, warto najpierw poznać podstawowe informacje na temat działania całego Internetu. Ogólny schemat przeglądania witryn WWW wygląda następująco:

Klient → ISP (dostawca usług internetowych) → Docelowa witryna

Każde urządzenie podłączone do sieci – komputer, smartfon, tablet – posiada unikalny adres IP, który jest jego identyfikatorem w gąszczu innych sprzętów. Gdy chcemy odwiedzić daną witrynę, przekazujemy żądanie dostępu naszemu dostawcy usług internetowych, który następnie przekierowuje je dalej. Docelowa strona, którą chcemy zobaczyć, otrzymuje zapytanie, dzięki czemu „wie”, że ma przesłać swoją treść na nasz adres IP.

Jak ma się do tego sieć VPN? Gdy surfujemy po Internecie i wysyłamy nawet setki czy tysiące żądań dostępu dziennie, dane o naszym przeglądaniu są gromadzone zarówno przez dostawcę usług internetowych, jak i przez właścicieli witryn, które odwiedzamy. Strony rejestrują także naszą aktywność – śledzą to, co klikamy albo przy jakich sekcjach zatrzymujemy się na dłużej. Po co? Szczegółowe informacje o korzystaniu z witryn są bardzo cenne dla ich właścicieli. Dzięki nim mogą oni polepszać swoje usługi, ale nie tylko. Dane o klientach to świetne źródło wiedzy dla reklamodawców, którzy są w stanie tworzyć bardzo precyzyjne oferty skrojone pod konkretne osoby.

Ochrona VPN polega między innymi na ukrywaniu działalności użytkownika w Internecie. W jaki sposób? Gdy klient VPN łączy się z siecią, jego żądania dostępu są przekierowywane przez specjalny serwer VPN. Dopiero potem trafiają do celu. To z kolei sprawia, że właściciele witryn nie widzą prawdziwego adresu IP klienta VPN. IP, do którego mają dostęp, należy bowiem do usługodawcy VPN i jest współdzielone przez setki użytkowników – nie mają więc możliwości „dojścia” do konkretnego użytkownika.

Co daje VPN? System przekierowywania połączeń przez serwery uniemożliwia gromadzenie informacji o użytkownikach, a zatem sprawia, że osoby korzystające z Internetu zyskują większą prywatność. Jakie jeszcze zalety posiada ta technologia?

Omijanie geoblokad poprzez maskowanie adresu IP użytkownika.

poprzez maskowanie adresu IP użytkownika. Zapewnianie bezpieczeństwa dzięki szyfrowanym tunelom.

dzięki szyfrowanym tunelom. Ochrona przed atakami hakerskimi z zewnątrz.

Omijanie geoblokad

Miłośnicy YouTube czy serwisów VOD na pewno nie raz spotkali się z blokadą treści ze względu na lokalizację. To, czy mamy możliwość dostępu do części materiałów na danej platformie, często zależy od kraju, w którym przebywamy. Jak wspomniano, programy VPN zmieniają adres IP użytkownika, a serwery VPN są umieszczone w rozmaitych krajach. Dzięki temu możemy „udawać” przed właścicielem witryny, że znajdujemy się w innym państwie i korzystać z pełnej funkcjonalności wielu platform.

Dodatkowe bezpieczeństwo

Porządni usługodawcy VPN gwarantują tak zwane szyfrowanie VPN. Dzięki tej technologii dane przesyłane przez użytkowników sieci VPN są zakodowane, więc nie przydadzą się nikomu, nawet jeśli dostaną się w niepowołane ręce (na przykład wskutek ataku hakerskiego). To bardzo istotne szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z poufnymi danymi takimi jak hasła do kont bankowych. Ich utrata mogłaby się wiązać z ogromną stratą.

Ochrona przed atakami

Ataki hakerskie kojarzą się ludziom raczej z filmami i serialami o informatycznych geniuszach, ale tak naprawdę każdy z nas może paść ofiarą cyberprzestępstwa. Jeśli zdarza się nam korzystać z publicznych hotspotów na lotniskach czy w restauracjach, to już narażamy się na duże niebezpieczeństwo. Tego typu sieci nie zawsze są odpowiednio zabezpieczone i stanowią pole do popisu dla hakerów podsłuchujących ruch i przechwytujących wrażliwe dane. Połączenie VPN zapewnia optymalną ochronę również w takich sytuacjach.

Pozostałe zalety

Poza anonimowością, ochroną i ukrywaniem adresu IP VPN zapewnia między innymi:

blokowanie elementów śledzących stron,

omijanie różnic w cenach produktów i usług zależnych od lokalizacji klienta,

ochronę przed ciekawskim wzrokiem dostawcy usług internetowych.

Jak skonfigurować VPN?

Wiemy już, co to jest i jak działa VPN. Jak ustawić połączenie, żeby być bezpiecznym i zachować anonimowość? Chociaż opis technologii może się wydawać skomplikowany, to konfiguracja VPN nie wymaga praktycznie żadnej informatycznej wiedzy. Oczywiście jest wiele opcji do wyboru – niektóre są trudne, inne wręcz przeciwnie. Najłatwiejszym sposobem na ustawienie VPN jest zdanie się na aplikację dostarczoną przez wybranego usługodawcę. Program wykona za nas większość pracy. Jeśli już mamy VPN – jak włączyć usługę?

Zazwyczaj do stworzenia bezpiecznego i szyfrowanego połączenia za pośrednictwem aplikacji wystarczy kilka kliknięć. Należy oczywiście zainstalować program VPN na komputerze, tablecie czy innym urządzeniu, z którego chcemy korzystać. Tworzenie VPN po zainstalowaniu aplikacji od polecanego i godnego zaufania dostawcy jest bardzo proste – wybieramy interesujący nas serwer, przez który będą przekierowywane nasze żądania i już po chwili możemy uzyskać dostęp do filmu na YouTube, który był zablokowany w naszym kraju.

Zaawansowani użytkownicy mogą oczywiście zmieniać ustawienia VPN wedle życzenia. Wiele aplikacji pozwala na ręczne wybieranie serwerów DNS czy protokołów komunikacyjnych. Są to jednak opcje, które posiadają wartości domyślne i nie trzeba ich zmieniać, żeby skutecznie ukryć swój adres IP. VPN skutecznie chroni także mniej zaawansowanych użytkowników.

Podsumowanie

Zakup dobrej usługi VPN powinien być poprzedzony dogłębną analizą usługodawców. Na co należy zwrócić uwagę?

Logi – firma nie powinna gromadzić danych o swoich klientach

– firma nie powinna gromadzić danych o swoich klientach Serwery – powinny być liczne i rozmieszczone w wielu krajach

– powinny być liczne i rozmieszczone w wielu krajach Aplikacja – powinna być czytelna i intuicyjna

– powinna być czytelna i intuicyjna Opinie użytkowników – pozostali klienci wiedzą najlepiej, jak dana usługa działa w praktyce

– pozostali klienci wiedzą najlepiej, jak dana usługa działa w praktyce Dodatkowe funkcje – porządni usługodawcy zapewniają nie tylko połączenie VPN, ale i dodatkowe wtyczki do przeglądarek blokujące reklamy czy dostęp do potencjalnie szkodliwych witryn

Według wielu osób usługa VPN to zbędny dodatek, ale prawda jest taka, że korzystanie z tej technologii zapewnia mnóstwo korzyści. Warto przemyśleć zainwestowanie w porządny VPN nie tylko dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa, ale również dla wygody – dzięki tej technologii możemy korzystać choćby z zasobów niedostępnych w naszym kraju.

Materiał powstał we współpracy z PR Consultancy