Co to jest inteligentny dom?

Photo by Thomas Kolnowski on Unsplash

Jednak tutaj ważna uwaga ta cała funkcjonalność to żadna inteligencja, a „zwykła” zaprogramowana automatyzacja. Dom o niczym nie wie gdy go tego nie nauczymy. Zatem inteligentne domy to w dużej mierze bezmyślne automaty które wykonują czynności jakie wcześniej im zaprogramowaliśmy. Jednak czy to źle? Zdecydowanie nie. Bo właśnie te automatyczne zachowania, których realizację przerzucamy na różnego rodzaju urządzenia koniec końców zdejmują z nas wiele czynności i sprawiają, że mieszka nam się wygodniej i przyjemniej. Więc nawet jeśli cała ta inteligencja jest mocno wygórowanym określeniem (przynajmniej w dzisiejszych czasach) to całkowicie nam to nie powinno przeszkadzać. I to jest klucz tego co jest, a co nie jest inteligentnym domem – automatyzacje.

Jednak jak mamy nauczyć nasz dom bycia inteligentnym czyli zautomatyzowanym? Robimy to między innymi dzięki urządzeniom jakie w nim umieszczamy. To dzięki nim nasz dom zaczyna otrzymywać czy zbierać różnego rodzaju informacje i to dzięki nim może podejmować różnego rodzaju czynności.

Na rynku jest wiele różnych gotowych systemów, które umożliwiają nam zamianę naszego domu w ten inteligentny. Do takich rozwiązań należą na przykład produkty firmy Fibaro, Xiaomi, Ikea, Philips czy rozwiązania bardziej otwarte jak chociażby Blebox, Shelly czy Sonoff. I tu właśnie pojawia się pierwszy problem z inteligentnym domem. Rozwiązania pochodzące od danej firmy rzadko kiedy komunikują się z urządzeniami pochodzącymi od drugiej firmy. Oczywiście często spinają się z usługami zewnętrznymi w stylu Google Assistant czy Alexa. Jednak co to za inteligentny dom, któremu cały czas musimy mówić co ma robić? Jednocześnie też jedna firma rzadko kiedy posiada w swojej ofercie wszystkie potrzebne nam produkty. Dlatego koniec końców mamy wiele rozwiązań, którymi sterujemy niezależnie przy pomocy np. aplikacji mobilnej. W takiej sytuacji ciężko mówić o inteligentnym domu. Raczej jest to dom sterowany gdzie za pilota robi telefon.

Więc w ogólnym rozrachunku mamy zainwestowane całkiem niemałe środki finansowe w różnego rodzaju rozwiązania, których cały czas musimy pilnować i wydawać im polecenia. No chyba nie do końca nam o to chodziło?