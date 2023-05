Co sprawia, że firmy działają? Datacenter przyszłości są budowane już teraz

Podczas Huawei Roadshow 2023 firma przedstawiła swoje najnowsze technologie z zakresu Data Center i ochrony danych. Pokazała, dlaczego najlepsze rozwiązania to te budowane w całości od podstaw.

Kiedy korzystamy z dowolnej usługi online – czy to witryna, komunikator, sklep online czy dowolny portal, zazwyczaj nie zastanawiamy się, jak bardzo skomplikowana technologia stoi za faktem, że wszystkie te serwisy online są w stanie działać 24 godziny na dobę, że nasze dane w nich przechowywane są bezpieczne i że cały proces, od wrzucenia zdjęcia po złożenie zamówienia w sklepie przebiega szybko, sprawnie i bez zakłóceń. Z drugiej strony mamy zarówno olbrzymie korporacje, jak średnie firmy, które również mogą funkcjonować na najwyższych obrotach tylko i wyłącznie dzięki technologii transferu, wymiany i przechowywania często bardzo poufnych firmowych danych.

W obu tych przypadkach rozwiązaniem jest sprawnie działające i dobrze zarządzane centrum danych. To właśnie dzięki stale rozwijanym technologiom serwerowym dzisiejszy biznes można prowadzić w sosób bezpieczny i nie martwić się o stale rosnące zagrożenie ze strony m.in. ataków ransomware. Jak jednak wygląda od kuchni tworzenie takich nowoczesnych data center? O tym mogliśmy przekonać się wizytując Huawei Roadshow 2023 w Warszawie, gdzie zobaczyliśmy, jak wygląda współczesna konstrukcja najbardziej zaawansowanych na świecie rozwiązań z tego zakresu.

Huawei – w jaki sposób zbudować bezpieczne i wydajne centrum danych?

Wizytę na Huawei Roadshow zaczęliśmy od garści statystyk. Wszyscy wiemy, że Huawei to jedna z największych firm IT w Polsce, jednak bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że firma pod względem usług związanych z Data Center jest w naszym kraju druga pod kątem popularności. To pokazuje, jak bardzo polscy klienci ufają pod tym kątem Huaweiowi. I nie bez powodu. Na Roadshow 2023 zobaczyliśmy, jak wygląda ich oferta dla firm na najbliższy czas i trzeba przyznać, że w tym wypadku marka pomyślała o naprawdę każdym aspekcie.

Huawei pochwalił się przede wszystkim swoim najpopularniejszym rozwiązaniem, czyli serwerami z serii OceanStor Dorado, w którym praktycznie wszystkie aspekty hardware’owe zostały zaprojektowane i wykonane przez Huawei. Wszystko zaczyna się oczywiście od pamięci NAND Flash. W swoich serwerach Huawei stosuje w tym wypadku autorskie rozwiązania, pozwalające przede wszystkim na zmieszczenie jeszcze większej pojemności danych w tradycyjnych wymiarach 2U. Dodatkowo, sama konstrukcja serwera również jest autorska i zawiera zaprojektowany i wykonany przez firmę Huawei procesor ARM oraz kontrolery. Taka kontrola nad procesem produkcji pozwala Huaweiowi zapewnić wyższą niezawodność w przypadku potencjalnej awarii. Dla przykładu, w pokazanym na expo najnowszym rozwiązaniu serwerowym z 4 kontrolerami mającymi dostęp do każdego dysku możliwa jest awaria aż 3 z 4 (bądź 7 z 8) kontrolerów w tym samym czasie, bez żadnej szkody dla działania maszyny.

Dodatkowo, Huawei stosuje szereg technologii, pozwalającej utrzymać centrum danych w dobrej kondycji. Jeżeli chodzi o dyski, to w jednym klastrze możliwa jest awaria nawet trzech jednostek zanim jakiekolwiek dane zostaną utracone, a specjalne oprogramowanie dba o to, by każdy dysk był obciążony równomiernie i nie dochodziło do częstych awarii poszczególnych jednostek.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kolejną kwestią, która jest bardzo istotna dla potencjalnych nabywców takich rozwiązań z zakresu Data Center jest oczywiście bezpieczeństwo cyfrowe i zabezpieczenie w razie powodzenia ataku hakerów. Oczywiście, serwerownie stosują najnowsze dostępne na rynku rozwiązania software’owe, wykorzystujące uczenie maszynowe do wykrywania zmian na plikach charakterystycznych dla działań np. algorytmów szyfrujących ransomware i przeciwdziałają ich uskutecznieniu. Jednak jak wiadomo, dziś ataki ransomware zdarzają się częściej niż np. pożary, więc finalnie nie ma wątpliwości, że obok zabezpieczeń software’owych, ważne jest też zabezpieczenie wszystkiego za pomocą odpowiedniego sprzętu.

Dlatego właśnie rozwiązania Huawei wyposażone są w najnowsze sprzęty pozwalające na płynne i bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie z nich plików. Co więcej, w tym wypadku Huawei podąża rozwiązaniem 321, gdzie oprócz regularnie tworzonych backupów osobne kopie tworzone są na oddzielnym urządzeniu pomiędzy którym komunikacja z głównym serwerem zostaje zerwana, jeżeli dane nie są przenoszone. To sprawia, że nawet jeżeli jakieś złośliwe oprogramowanie się przedostanie i zainfekuje zarówno główną kopię, jak i backup, wciąż możliwe jest odzyskanie danych i przywrócenie firmy do poprawnego funkcjonowania.

Spokój po ataku

tu o sklepie online czy własnych bazach danych Dodatkowo, dzięki zastosowaniu własnych technologii, Huawei może zapewnić, że w razie ataku bądź awarii czas przywrócenia i odbudowania struktury danych jest jak najkrótszy. Pamiętajmy, że w przypadku olbrzymich korporacji czas bez dostępu do serwerów i ich narzędzi to wymierne straty, a także problemy dla ich klientów. W przypadku Huaweia odzyskanie nawet olbrzymich zbiorów danych to kwestia zaledwie kilku godzin.

Pokaz wykonany podczas Huawei Roadshow pokazał, jak wiele świetnych technologii jest dziś implementowanych, by nasze życie jako konsumentów było wygodne i bezproblemowe. Pokazuje też, jak przywiązanie do detali i tworzenie własnych rozwiązań od podstaw pozwala na proponowanie najbardziej konkurencyjnych propozycji na rynku, docenianych przez miliony konsumentów.